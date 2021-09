Joaquín Larrivey y las dudas sobre su futuro en la U: “El cariño reconforta y llena de orgullo”

La incógnita en torno a la continuidad de Joaquín Larrivey sigue generando un dolor de cabeza a los hinchas de la U, más aún con los contundentes datos goleadores que posee.

Con el tanto que convirtió ayer ante Unión Española, completó ya 40 goles en 61 partidos por Universidad de Chile y se afianzó como goleador del campeonato con 17 conquistas.

Contundencia ofensiva que contrasta con la demora en Azul Azul respecto a las negociaciones para renovar el contrato del trasandino, el cual vence en diciembre.

A través de sus redes sociales, Joaquín Larrivey agradeció el apoyo de los fanáticos de la U con un particular mensaje en Instagram. “El cariño y el respeto por supuesto reconforta y llena de orgullo. Seguimos adelante con más ilusión y compromiso que nunca”, aseguró.

Joaquín Larrivey y su tempranero gol por la U

El atacante de 37 años anotó en Santa Laura a los 33 segundos, el cual fue el tercero más rápido del Torneo Nacional 2021.

Según datos de AS.com, sólo fue superado por los 21 segundos que demoró Gonzalo Sosa en convertirle a Everton y los 27 segundos que tardó César Cortés en festejar ante Huachipato.

Tras la victoria ante Unión Española, igualmente Joaquín Larrivey respondió a las dudas respecto a si seguirá o no en la U

“Quiero disfrutar de todo esto. Estoy agradecido de la gente que se manifiesta. Quiero disfrutar los cuatro meses que me quedan de contrato (…) De lo que dije la última vez no se modificó nada y todo sigue igual. No hay mucho más que agregar y solo quiero disfrutar el tiempo que me queda en el club”, planteó en diálogo con TNT Sports.