Cobreloa separó del plantel a futbolista acusado de violación

Un futbolista de Cobreloa fue acusado de violar a una mujer mayor de edad. Por esta razón, Cobreloa informó que mantendrá separado del plantel al jugador. El conjunto de la Primera B difundió un comunicado para referirse a lo ocurrido, sin identificar al deportista involucrado en el hecho.

La institución reconoce que “el jugador involucrado pasó a control de detención y mientras dure la investigación será separado del plantel profesional”. Este jueves la Fiscalía de Antofagasta amplió la detención del imputado para realizar diligencias en la investigación. El futbolista será formalizado este sábado 31 de octubre.

Cobreloa manifestó en su comunicado que entregará toda su colaboración al Ministerio Público. El conjunto de Calama precisó que “condenamos este tipo de hechos, los cuales no representan los valores de esta institución”. El sitio Calama en Línea identifica al jugador con las iniciales J. J. C. C.

El medio online precisa que los antecedentes preliminares dan cuenta que el jugador “se encontraba con un amigo y dos mujeres compartiendo en una vivienda”. Luego agrega que “según la víctima, se quedó sola con el imputado, quien aprovechó el momento para concretar este ataque sexual“.

