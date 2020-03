Sebastián Moreno respondió a Unión Española: “La suspensión no tiene que ver con pasarle cuentas a un club”

La mesa de programación determinó suspender el partido entre Universidad Católica y Unión Española por falta de contingente policial. El duelo estaba pactado para el viernes a las 18:00 horas. Ahora deberá ser reprogramado por la ANFP.

El Presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se refirió a esta situación y puso calma con la posibilidad de suspender más partidos.”Es un hecho lamentable tener que suspender partidos con tan pocas horas de anticipación, la realidad indica que no estaba el contingente policial suficiente para resguardar el evento. No significa que vamos a empezar con la suspensión de fechas o de partidos múltiples”.

Los hispanos mostraron su descontento a través de un comunicado. Al ser consultado sobre este documento, el Mandatario de la Asociación Nacional del Fútbol aseguró que no va a profundizar sobre las demandas de Unión Española. “Todos entendemos la realidad en la que estamos, no hay ninguna intención respecto a ningún club en particular. No me voy a hacer parte de ese tipo de comunicados, nosotros estamos solucionando distintas problemáticas que nada tienen que ver con sancionar o pasar cuenta a un club o a otro“.

Moreno se reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abott, para discutir sobre materias de seguridad en los estadios. “El fútbol está tomando su responsabilidad en cuanto efectivamente hacerse responsable de lo que ocurra dentro del recinto deportivo, entregando herramientas eficientes para poder hacernos cargo de la erradicación de la violencia en los estadios, situación que nunca antes había ocurrido en la historia del fútbol decididamente”.

Finalmente, el Presidente de la ANFP se refirió a la posibilidad que avance el Coronavirus en Chile. “Estamos en la fase 2 que permite la realización de espectáculos masivos, de no mediar el cambio de fase, claramente se pueden realizar estos espectáculos masivos. Respecto a la prevención nuestro equipo médico está trabajando con un infectólogo de primer nivel que está haciendo un seguimiento a todos nuestros jugadores que están en el extranjero“, sentenció.