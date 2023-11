Nicole presentará su Claroscuro en el Teatro Coliseo junto a grandes invitados: “Este disco es simbólico a nivel profesional y personal”

Claroscuro es el nombre del más reciente disco de Nicole. Por eso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con esta cantante chilena, quien se estará presentando este 1 de diciembre en el Teatro Coliseo.

“Estoy feliz y ansiosa porque ya quiero que llegue el día. Hemos estado preparando este concierto desde hace meses con una puesta en escena distinta, con directora de teatro, con tres coristas increíbles, con invitados como Gepe, Denise Malebrán, Dani Ride y Javier Barría, celebrando esta nueva etapa”, dijo Nicole al inicio de la conversación, para luego referirse a lo que significó para ella celebrar 30 años de carrera.

“Este disco es simbólico a nivel profesional y personal, de comenzar otro grupo de años haciendo música con este disco tan reflexivo. Lo siento tan profundo, íntimo y personal, pero que también habla de cosas que nos unen a todos”, expresó.

Nicole: Una referente para nuevos artistas

“Hay toda una comunión y colaboración constante“, dijo la voz de Esperando Nada respecto a la escena musical actual, la que en los lejanos años 90 era distinta.

“Yo en los 90 le decía a mi mamá que por qué no somos como los brasileños que colaboráramos. El medio era más pequeño y yo también era una niña en un mundo adulto, entonces de ahí ya no me pescaban mucho. Pero lo que pasa hoy es muy especial: estar siempre atento al otro, colaborar, ir a los conciertos a apoyarse, cantar con distintos músicos”, comentó.

En esa misma línea, Nicole expresó que “que me digan que de repente abrí un camino, que me digan ‘yo te vi en la tele y ahí pensé que yo podía estar ahí’, es muy emocionante“.

Lo visual como componente de lo visual

Por otra parte, la artista chilena habló sobre el componente teatral que plasmará en su presentación, el que aseguró que “comienza cuando uno empieza a escribir canciones”.

“Siempre estoy con la libreta y con el teléfono anotando. Y bueno, la pandemia hizo que todos nos detuviéramos y ahí pude observar las canciones y las ganas de hacer discos… A mí me sirve mucho este concepto de tener un disco, de tener una obra que me ayude a pensar en los colores, en una estética para mi carátula, para mis videos y para mis conciertos. Cuando estoy haciendo mis canciones me imagino cantándolas en vivo, por eso me demoro y no dejo ninguna que no me guste porque sé que puedo cantar canciones por 30 años”, reflexionó.

A lo anterior, la compositora agregó que “el trabajo con Ana Luz Hormazabal, directora teatral, ha sido muy especial y con Pablo Mois en algunas proyecciones”.