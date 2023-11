Juanito Ayala celebrará 25 años de carrera en Matucana 100: “Me demoré 23 en reconocerme como artista”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con el cantante nacional Juanito Ayala, a raíz de su celebración de sus 25 años de carrera musical.

“Son 25 años y creo que 15 en el underground. Es impresionante. Lo veo y no creo que pueda seguir viviendo de la música, lo que me parece maravilloso. Esta porfía, esta cosa que está tan negada en las clases populares, lo de ser artista”, dijo al inicio de la conversación, quien luego habló sobre su historia personal.

“Yo vengo de Conchalí y me crie en el Barrio Mata. Soy el primer artista de mi familia y con 25 años, me demoré 23 en reconocerme como artista. Antes me veía como una persona que hacía música, como un trabajador”, relató.

La gran celebración de los 25 años de Juanito Ayala

Este 1 de diciembre se llevará a cabo la celebración del cuarto de siglo del reconocido cantor popular. La cita será en el Centro Cultural Matucana 100 y contará con la poesía hiperactiva y callejera de Metalengua, la artista argentina Sara Hebe, DJs y foodtrucks.

“Es algo especial. Fue una decisión del equipo completo y empezamos a pensar en esto para hacer algo en el inicio del verano, una fiesta en la tarde noche, desde las 9″, señaló el artista, quien luego se refirió a sus artistas invitados.

“De alguna manera, ellos dos empiezan a dibujar un universo más temático que sonoro: hacer música alternativa y bailable. Tienen letras que se pasean por la crítica, el humor, la cosa sarcástica, el amor. Esa diversidad es la que estamos celebrando en estos 25 años, la porfía de no casarse con un solo estilo. Hacer reggae, folclor y cumbia”, expresó.

Hacer arte en Chile: Un deporte de alto riesgo

Por otra parte, Juanito Ayala habló sobre cómo la sociedad chilena es poco amigable con las labores artísticas y aseguró que “está vetado ser artista acá”.

“Las clases de música son lo menos importante y te siguen diciendo que no valen tanto como las clases de matemática. Chile tiene una calidad tremenda de artistas: tenemos 2 premios nobel, poetas a todo nivel y pintoras. Pero sigue siendo un privilegio dedicarse al arte e incluso los artistas de familias más acomodadas igual cargan con el estigma”, reflexionó.

En esa misma línea, el compositor manifestó que “lo que más aprendí en todos estos años es que ese resentimiento que tenía hacía los cuicos… bueno, para todos es difícil. Siempre será mal mirado ser artista, vengas de donde vengas”.