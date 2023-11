En el Ciudadano ADN conocimos todos los detalles del álbum póstumo de Zalo Reyes, junto a su hijo Boris González y su nieto, también llamado Boris.

Mi última canción es el nombre de la placa discográfica que continúa con el legado del fallecido cantante popular. La portada muestra una fotografía de Zalo Reyes sentado en un sillón de mimbre blanco con una estampa cargada de elegancia. “Esa foto fue una promoción de Tele 11, Chilevisión, para hacer festival que era una parodia del Aquí en el Hotel O’Higgins del TVN, que eran los poderosos”, relató el hijo del Gorrión de Conchalí.

El rockstar del pueblo

Reyes trascendió como el gran cantor del pueblo, algo que se ve reflejado en la historia de la fotografía de su disco póstumo. Y es que de acuerdo a Boris González, en aquel entonces el canal 11 “era pobre y humilde, como un TV + de ahora”.

“Julio Iglesias estaba a un lado, cantando para la gente del TVN y llevaron a un desconocido, que era el Zalo Reyes, a un festival en bote. Entonces hicieron eso y pusieron esa silla de mimbre como imitando a Julio Iglesias. Era como una parodia“, explicó González.

Por su parte Boris, nieto de Zalo Reyes, comentó que “quise rescatar esta foto porque creo que es una muy bonita”.

“Como todos los artistas, durante la pandemia tuvimos una crisis gigantesca. Fue terrible, pero, por otra parte, no me daba cuenta que la pandemia me estaba regalando tiempo para estar con mi tata en la casa, en el estudio de grabación y haciendo grabaciones como nunca antes”, relató el joven respecto a los orígenes del álbum final de Zalo Reyes.

Mi última canción: la canción eterna de Zalo Reyes

En esa misma línea, Boris detalló que el título original del disco era Los 50 años de Zalo Reyes y que saldría el 9 de noviembre del 2022, “pero poquito antes, con ya todo listo, partió mi abuelito del mundo”.

“Acá van a escuchar a un Zalo Reyes que parte cantando con una motivación excelente, en muy buen estado, cantando cosas muy hermosas y despidiéndose también”, planteó.

La producción discográfica, editada por Discográfica Al Abordaje Muchachos, está compuesta de doce tracks y cuenta con la colaboración de importantes exponentes de la música nacional, como Tommy Rey, Quique Neira, Leo Rey, Denise Malebrán, Daniel Guerrero, Ángelo Pierattini, entre otros.

Por otra parte, los familiares del Gorrión de Conchalí hablaron sobre Zalo, mi última canción, la docuserie de TVN que realza el legado del legendario artista.

“Tu ves la serie y todos hablan de mi papá como si estuviera presente, no como si se hubiera muerto. Y eso me gusta, porque lo tenemos presente”, dijo Boris González, hijo de Reyes.