Camila Leal y la aleación de expresiones artísticas

Composición e interpretación musical, poesía y artes plásticas confluyen en el quehacer de Camila Leal (nacida en Puerto Varas, 1991). Pero es la primera la que le otorga una unidad a su trabajo global, en donde asome como una solicitada artista que prepara una serie de estrenos musicales para estas últimas semanas del año.

En 2009 entró a estudiar violoncello en la P. Universidad Católica de Valparaíso, y su gran epifanía llegó en el momento en que el profesor de armonía la instó a escribir en estilo. Así surgió su primera composición formal, ‘Equipaje’ (2013), para cello y cuerdas. “Se hizo a través de trozos, incorporando distintos estilos”, rememora Leal en conversación con ADN.

Actualmente, cursa un postítulo en composición en la misma casa de estudios, a la vez que es primer cello de la Orquesta de Cámara PUCV, pero en la conformación de un lenguaje musical sintió que la música no era suficiente. “Para mí todo, música, letras, pintura, es una sola cosa, que va direccionada a una sola necesidad, que esa la de simplemente crear”, explica, “si me consideraba solo músico, me sentía coja, y mi identidad se configuró a medida que integré las demás aristas del arte, llegando a una búsqueda interior que me dio seguridad. Es una inquietud que partió cuando empecé a estudiar música, y luego con la pandemia empecé a desarrollar esta necesidad vital”.

Para Leal, el punto de partida de explorar las distintas disciplinas artísticas es el tener “algo que decir”. “En la composición, estoy desarrollando el habitar el ‘entre’, el espacio que une los puntos de intersección de las artes, así voy tejiendo en base a la palabra, los trazos, y los sonidos”, y agrega que “en mi música la narrativa de la obra es importante, y el poema va introducido en la obra, y para ello, combino escritura tradicional y escritura gráfica. Dentro de una obra musical se desarrolla un mundo”.

Su trabajo ya aparece en el mundo discográfico, ya que su pieza ‘Deja que Brille’ (2020) aparece en uno de los discos del Grupo de Percusión Valparaíso, que estuvo dedicado a compositoras chilenas. “Fue encargada especialmente para ese álbum”, comenta Leal, “en ella busqué, mediante la pulsación constante, mantener el pulso de la vida, una invocación de la sacudida de las cosas, para poder brillar”.

Ahora se viene una serie de estrenos. El 30 de noviembre la Orquesta Juvenil del Conservatorio PUCV, bajo la dirección de Manuel Simpson presentará ‘Bandada’, para conjunto de cuerdas. Sobre ella Leal describe que “Nace por la necesidad de plasmar un juego rítmico. Es dinámica, desafiante para una orquesta juvenil, y su base narrativa está en el título, y eso abre el imaginario interpretativo de los jóvenes. Ya se ha estado ensayando y hay mucho entusiasmo por parte de los músicos”.

Luego, la semana del 14 de diciembre se estrenará ‘Somos el Ruido que Enhebra el Vació’, su primer cuarteto de cuerdas, que será presentado por el Cuarteto Terral de La Serena. “Es una revisión de una obra del 2014”, contextualiza, “y tiene una textura ligada al posromanticismo, es bastante polifónica, sin muchos pasajes solos”.

También en la capital de la Región de Coquimbo se presentará ‘Copihue’, para oboe, piano y percusiones, que estrenará el Ensamble Dibujos de esa ciudad: “Así como un poema dice lo que quiere decir, no lo que el poeta quiere decir, lo mismo pasa en música, y me llevó seis meses entender que es lo que quería pedirme esta partitura. Ocupa grafía mixta, tradicional e ilustrativa, en donde el protagonista es el oboe, quien comienza con una improvisación, y luego se le une el piano, en un estilo más bien romántico, y finalmente la percusión. Refleja el flujo del latido constante que representa la vida”.