Muere Carlos Fonseca: sus principales hitos en la historia musical chilena y cómo fue su relación con Jorge González

Carlos Fonseca, un mánager musical excepcional en la industria chilena, falleció este viernes 6 de octubre y junto con ello dejó una huella imborrable en la escena musical del país. A lo largo de su carrera, este productor se destacó por ser un visionario y un apasionado del desarrollo de la música nacional, que representó a numerosos músicos destacados.

Durante los años 80, Carlos Fonseca fundó y dirigió el sello Fusión, que se convirtió en un pilar fundamental para la música chilena. Su asociación con la tienda homónima marcó una era en la industria musical del país. Sin embargo, su colaboración más emblemática fue con Los Prisioneros, una de las bandas más icónicas de Chile, a la que representó y apoyó de manera crucial en su carrera.

Los artistas con los que trabajó

El alcance de la influencia de Fonseca no se limitó a Los Prisioneros. También asesoró a una amplia variedad de artistas, desde La Ley hasta Inti-Illimani, y desde Nadie hasta Emociones Clandestinas. Su habilidad para guiar y potenciar las carreras de estos músicos contribuyó significativamente al panorama musical chileno.

Además, Carlos Fonseca desempeñó un papel importante como director artístico de la filial chilena de EMI en la década de 1990. Durante este período, supervisó el “Proyecto de Rock Nacional”, un esfuerzo que resultó en la grabación de numerosas bandas y solistas, dejando una marca indeleble en la música chilena.

Otros artistas a los que Fonseca asesoró en determinados momentos de su carrera, fueron: Pablo Herrera, Los Morton, Ana Tijoux, Los Tetas, Lucybell, Tiro de Gracia, Joe Vasconcellos, Panico, Teleradio Donoso y durante más tiempo, a Manuel García, quien fue uno de los últimos artistas en tener a este productor como su mánager y mano derecha.

Su relación y distanciamiento con Jorge González

Fue en conversación con Ciudadano ADN, que Carlos Fonseca reveló cuáles fueron sus primeras impresiones acerca de Jorge González. “Era un vendedor bien mateo, le ponía esfuerzo (…) Rápidamente empezó a destacar, porque empezamos a tocar los temas de Los Prisioneros“.

“Le decíamos a los clientes ‘él es el que canta’, y apuntábamos a Jorge. Eso empezó a atraer mucha atención y pues lo incomodó, por eso lo tuvimos que retirar“, añadió.

Finalmente, acerca de su relación con el exvocalista de Los Prisioneros, Carlos Fonseca señaló que “con Jorge no me hablo hace varios años, terminamos peleados“. Aunque, hasta sus últimos años con vida no se cerró a hacer las pases con el exvocalista de la banda en la que tantos éxitos cosecharon. “Uno nunca puede decir nunca“, expresó.