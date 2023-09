Capítulo dedicado a la memoria de Victor Jara en Mundovivo

01.- El Cigarrito – Victor Jara (Chile)

02.- Manifiesto – Francesca Ancarola (Chile)

03.- Cuando voy al trabajo – De Kiruza (Chile)

04.- Angelita Huenuman – Elizabeth Morris (Chile)

05.- Plegaria a un Labrador – Quilapayún (Chile)

06.- Get Up, Stand Up – Bob Marley (Jamaica)

07.- Manifiesto – Subhira (Chile)

08.- Revolution Call – Ebo Krdum (Sudan)

09.- Debí Nacer ya culpable – Antonio Lizana (España)

10.- Yo no incendié el camión – Lican Rai feat. Pancho Sazo (Chile)

11.- Maldigo del Alto Cielo – Manuel Garcia y Pedro Aznar (Chile – Argentina)

12.- El Arado – Victor Jara (Chile)