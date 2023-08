Jean Barahona: en busca del color instrumental

Comenzó haciendo arreglos, orquestaciones, y ahora se erige como un muy solicitado compositor. Aunque no ha dejado su instrumento de siempre, la viola, y colabora con distintas orquestas de regiones, últimamente con la recientemente formada Sinfónica de Ñuble.

En 2019, Jean Barahona (n.1986, Antofagasta), aprovechó su conocimiento de la viola para escribir un idiomático Capriccio No.1, y el esfuerzo fue coronado ganando un concurso de composición de la SIMUC (Sociedad Internacional por la Música Chilena), que llevó la pieza a Luxemburgo, La Haya y Bruselas, tocada por el violista Pablo Salinas. Fue el punto de partida para que la composición empezara a ocupar el mayor espacio de sus quehaceres artísticos.

“Cuando estaba en el colegio empecé a familiarizarme con el software Finale”, relata Barahona en conversación con ADN. “Indagué en el programa, analizando música de Mikhail Glinka y de John Williams, lo que me llevó a meterme en la escritura sinfónica”, rememora, “ya en la vida profesional, el saber usar el software me llevó a hacer copistería, arreglos para cuarteto de cuerdas, para orquesta, etcétera, pero fue la pieza de viola lo que me inspiró a seguir escribiendo mi propia música”.

Así, empezó a forjar un estilo propio que podría definirse básicamente por el interés por el color instrumental: “Siempre me ha gustado generar colores dentro de la orquestación tradicional, utilizo los sonidos ya probados y conocidos, y busco profundizar en ellos”. En esta senda, reconoce como sus dos grandes referentes a Igor Stravinsky y Paul Hindemith, “quien también era violista”, acota Barahona.

“La composición hoy en día se ha abierto a más posibilidades de lo que es la preocupación por la innovación”, reflexiona el compositor”, “hace un tiempo había una obsesión con innovar, ahora hay un margen más amplio que conecta la línea tradicional con lo nuevo”.

Esa síntesis es clara en su pieza orquestal ‘In Memoriam’, estrenada en el año pasado por la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. “Cuando la escribí no pensaba necesariamente que se pudiese tocar en vivo, en verdad surgió por interés personales. Fue muy emocionante que la OSA la programa, no cualquier orquesta se da el tiempo de presentar un trabajo nuevo, y ellos están haciendo harto por los compositores chilenos”, comenta.

Hace muy poco estrenó ‘Exploración: en Busca del Alicanto’, para clarinete piccolo y piano. Probablemente sea la primera obra chilena que ocupa aquel instrumento de viento de manera solista: “Fue el primer encargo de pieza que recibí, por parte de la clarinetista Karla Rodríguez, de la Filarmónica de Santiago. Ella me manifiestó la idea de hacer algo con el clarinete piccolo, que no es muy usado, y yo ya venía con ideas musicales en torno al alicanto, esta ave hecha de oro de la mitología chilena”.

‘Souvenir Chileno’

La pieza es programática: “Habla, en términos instrumentales, de un personaje que está en busca del ave, se topa con ella, y se sume en la perdición mental, porque la leyenda dice que si uno la busca con fines ávaros puede incluso morir”. Rodríguez la presentó junto a la pianista Daniela Saavedra en salas de Santiago (se repite en Valparaíso este viernes, 12:30 hrs, en la Sala Margot Loyola de la PUCV).

Y se viene más. El próximo 7 de septiembre, la Orquesta Juvenil de la U. Mayor, dirigida por Miguel Veloso, estrenará ‘Souvenir Chileno’, sobre la cual Barahona indica que: “Es una pieza que hice el año pasado para cuerdas y percusiones, la adapté para orquesta sinfónica, y sus tres movimientos se basan en la cueca, una diablada y el vals chilote, pero tratados de forma sarcástica”. Será abierto a público, a las 17 horas de ese día, en el Salón Blanco del Museo de Bellas Artes.

No es lo único. “Ahora estoy trabajando en una obra de cámara, para clarinete y cuarteto de cuerdas, que me pidieron de Antofagasta, que se estrenaría allá a fines de este año”, revela.

Barahona también posee un emprendimiento de digitalización de partituras, Perfect Score. “Comenzó para darle una formalidad cuando hacía arreglos y copistería de obras, no es una empresa todavía, pero va hacia allá, y eventualmente podría perfilarse como una editorial”, cierra.