Steve Hackett: manteniendo vivo el legado de Genesis

La primera sensación que dejó la primera fecha de esta cuarta visita del guitarrista británico Steve Hackett al país, es la de consolación. Cuando el grupo Genesis anunció su gira “The Last Domino?” (2021-2022), supuestamente la de despedida, los fans chilenos se esperanzaron de que podía ser la única oportunidad de que este nombre fundamental del rock progresivo pisara nuestro suelo, sin importar qué integrantes estuviesen en sus filas. Eso no sucedió, y la opción de viajar y además pagar tickets altamente preciados, era prohibitiva para la mayoría.

Por eso, la noticia de esta nueva venida de uno de sus integrantes históricos nos compensaba de alguna manera. Sobre todo, porque el show en cuestión recuerda el mítico álbum doble en vivo ‘Seconds Out’ de 1977, y Hackett se haría acompañar de los argentinos Genetics, muy elogiada dentro de las tantas bandas que tributan al ex grupo del guitarrista.

El primero de los dos shows agotados en el Teatro Coliseo se inició con una selecta tripleta de clásicos del catálogo propio de Steve Hackett: “Ace of Wands”, “Spectral Mornings” y “Shadow of the Hierophant”. Por su propia naturaleza de material solista, dieron el paso para el lucimiento de este as de las seis cuerdas, y nos recuerda lo sólida que es su propia discografía, la que alcanza los 25 discos de estudio.

Luego vino en secuencia el repertorio que compone ‘Seconds Out’, repleto de clásicos de Genesis, yendo de los discos ‘Nursery Cryme’ (1971) a ‘Wind & Wuthering’ (1976), el último que Hackett hiciera con ellos. De la profunda expresividad de “The Carpet Crawlers” y “Afterglow”, pasando por “Firth of Fifth” (¡Ese solo de guitarra!), y el cuasi-himno “I Know What I Like”, para desembocar en “Supper’s Ready”, la epopeya cumbre del grupo, y que poder escucharla íntegra hizo valer todo.

Otros highlights incluyeron la caleidoscópica “Los Endos”, el segmento final de “The Musical Box”, la zeppelinesca “Squonk”, y el bis final con “The Lamb Lies Down on Broadway” y “Fly on a Windshield”.

El negocio de las bandas tributos es la fidelidad, el parecerse lo más posible a los originales, y Genetics suenan en gran medida como una certera réplica, lo que le dio a la experiencia toques creíbles de autenticidad. No es habitual ver a grupos de este tipo colaborando con miembros históricos de quienes homenajean, pero aquí la ecuación resultó plausible, y sumando y restando, muy, pero muy emocionante.

En cuanto a Steve Hackett, se mantiene a un tremendo nivel a sus 73 años, y siempre fiel al estilo que patentó desde que entró a Genesis en 1971. Y hay que celebrarle que no solo mantiene vigente su propia creatividad a través de los discos que sigue publicando, sino que además conserva vivo el legado de una banda que ya parece imposible que podamos ver.