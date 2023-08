Martín Luka, actual vocalista de Memphis La Blusera: “Yo no reemplazo, yo continúo”

En el Ciudadano ADN conversamos con Martín Luka, vocalista de Memphis La Blusera, banda argentina que regresa a Chile tras 16 años.

¿Por qué tardó tanto el icónico grupo en pisar territorio chileno? En palabras de Luka, se debió a “la vida y situaciones económicas en Sudamérica”.

“Estamos en un continente caliente y en constante movimiento. Y bueno, a veces las cosas cuajan y a veces no… nunca es tarde y aquí estamos”, comentó el artista.

La senda exitosa de Memphis La Blusera

Martín Luka se refirió a la forma en que su agrupación sigue vigente en las vías de la música popular. En sus propias palabras, “Memphis, es una banda de rock nacional que hace blues y que logró popularizar un estilo que ni siquiera en Estados Unidos es popular, gracias a la forma de escribir que tenía Adrián (Otero, fallecido en 2012) y a la parte musical que tenía el Ruso Beiserman”, relató.

La historia de Memphis La Blusera inició en el año 1978 y Martin Luka se integró en el camino. “Nosotros somos hijos de Memphis. A mí me agarraron de abajo del escenario, me subieron y me dijeron ‘vení, cantá'”, relató.

“Yo comencé a escuchar blues por Memphis y por Manal. Después de escuchar eso conocí a Muddy Watters y a B.B. King”, agregó Luka.

El desafío de reemplazar a Adrián Otero

Por otra parte, el actual vocalista de la insigne agrupación trasandina narró cómo fue la manera en que se volvió un miembro formal del proyecto. ¿Cómo se asume este tipo de desafío? Luka reflexionó y contestó que “la verdad no lo sé”.

“Me llamaron y me dijeron ‘nene, tenés que venir a la trinchera a seguir peleando por esta música que tanto querés, que es el blues'”, rememoró el artista, quien hasta ese momento tenía su propio proyecto: La Luka Blues Band, el que tenía un disco próximo a editarse.

En esa misma línea, el vocalista relató que “pasaron un montón de cosas… el regreso de Memphis a los escenarios fue muy fuerte”.

“En lo personal me siento desde el primer con la total libertad de cantar a mi estilo. Yo no reemplazo, yo continúo”, agregó.