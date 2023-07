Muere João Donato, pionero de la bossa nova, a los 88 años

A los 88 años de edad murió João Donato, uno de los pioneros de la bossa nova, en Río de Janeiro, Brasil, informaron sus cercanos.

“Hoy, el cielo de los compositores amaneció más feliz: João Donato fue allí a tocar sus bellas melodías”, se lee en una publicación que fue compartida en la cuenta oficial del músico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por João Donato (@joao_donato)

En el comunicado no se especifican las causas de la muerte del Donato. No obstante, medios internacionales señalan que recientemente el artista, que era conocido por su contribución innovadora y multifacética a la música popular brasileña, había sido ingresado en un hospital producto de complicaciones derivadas de una neumonía, llegando a estar intubado.

En la publicación también indicaron que la ceremonia fúnebre se realizará en el Teatro Municipal de Río, en un horario que será próximamente comunicado.

A lo largo de su carrera, Donato, que nació en 1934, trabajó como compositor, pianista, acordeonista, cantante y arreglista, y se resistió a encasillarse en un solo género musical. En una entrevista en 2014 al diario O Globo, declaró: “Yo no soy bossa nova, no soy samba, no soy jazz, no soy rumba, no soy forró. En verdad, soy todo eso al mismo tiempo”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rindió homenaje a Donato en Twitter, describiéndolo como “uno de los genios de la música brasileña” y “uno de nuestros mayores y más creativos compositores”. Lula añadió que Donato “marcó la historia de la música en nuestro país con composiciones que recorrieron el mundo”.