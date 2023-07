Este domingo, autoridades mexicanas reportaron que 303 personas migrantes fueron encontradas en condiciones de hacinamiento dentro de cajas en el interior de dos camiones de carga al sureste de México.

De acuerdo con el informe proporcionado por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, los migrantes correspondían a personas de Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, India y Nicaragua.

303 migrantes encontrados

En concreto, se trató de dos incidentes distintos cuyo desenlace fue el mismo. En una primera instancia se realizó una detención en la carretera Orizaba-Puebla en el centro del país. Allí, en medio de un operativo de verificación, se le realizó una detención al conductor de un camión de carga que iba acompañado de una camioneta blanca. Al momento de revisar la carga que traía consigo el camión, se detectó que en su interior llevaba 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, los cuales: “no pudieron acreditar su estancia regular en el territorio nacional”, indicó el INM.

Dentro de las personas que iban en la carga del camión se detectó que 37 personas eran adultas, 20 eran niñas y niños no acompañados y habían 21 familias integradas por 50 personas más.

Tras la detención, los menores de edad fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y los adultos fueron llevados a realizar sus trámites migratorios de rigor. Por su parte, los seis transportistas del camión fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

#Comunicado 📄| @INAMI_mx, con apoyo interinstitucional, rescató en dos eventos simultáneos a 303 migrantes extranjeros que eran transportados en condición de hacinamiento en las cajas secas de un camión de carga tipo torton y de un tractocamión. https://t.co/gKcbNFedOR pic.twitter.com/4tI8LTQ4mR — INM (@INAMI_mx) July 16, 2023

Segundo camión con migrantes

En tanto, el segundo incidente se originó cuando autoridades mexicanas hallaron un tractocamión mal estacionado en un camino cercano a Fortín de las Flores. Allí, en el interior del camión se detectó la presencia de 196 personas extranjeras, cuya situación migratoria también era irregular.

Dentro de las personas encontradas habían 19 niños, niñas y adolescentes no acompañados, mientras que el resto correspondían a 167 migrantes de 70 grupos familiares. En este caso como no había transportistas en el camión no hubo ningún detenido, mientras que el camión quedó a disposición de las autoridades de México.