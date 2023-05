Pearl Jam hace llamado al Congreso chileno para frenar la cría industrial de salmón en áreas protegidas

Pearl Jam realizó una preocupante publicación en sus redes sociales y que se relaciona directamente con Chile.

En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, la banda estadounidense hizo un llamado al Congreso Nacional acerca de su preocupación por el impacto de las granjas industriales de salmón.

En particular, Pearl Jam busca que se apruebe el proyecto de ley de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Este proyecto busca crear un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad.

Protecting coastal biodiversity is vital to the survival of the oceans, and our own species. This International Day for Biological Diversity, we’re sharing our growing concern about the impact of industrial salmon farms – which are impacting fragile marine ecosystems. ⁠ ⁠… pic.twitter.com/EfiG9vsePO

— Pearl Jam 🇺🇦 (@PearlJam) May 22, 2023