Los sonidos de Özlem Bulut Band en Mundovivo

En Mundovivo tendremos un hermoso programa multicultural, con música desde Chile, España, Argentina, Hungría, Belgica, Polonia, Rusia, Irán e Italia.

Programación musical:

01.- Marcho – Catoni (Chile)

02.- Pas Mocinieli – Karolina Cicha

03.- Carta de despedida – Luis Avellar (España)

04.- Comandante – Lulacruza

05.- Doña Ubenza – Mariana Carrizo (Argentina)

06.- Veres Az Ég – Mezcencinka (Hungría)

07.- Aftercall – Mister Dumont (Belgica)

08.- Malika – Mixtolobo (España)

09.- Baranki (Z Dawna Dawnego) – Orkiestra św. Mikołaja (Polonia)

10.- The Story of Dima and Petya – Otava Yo (Rusia)

11.- Ask Bitmez – Özlem Bulut Band (Irán)

12.- Lu Giustacofane – Canzoniere Grecanico Salentino (Italia)