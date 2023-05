Abogados de Steven Tyler intentan que sus memorias no se utilicen como evidencia en su demanda por agresión sexual

Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, está inmerso en una batalla legal después de que se interpusiera una demanda contra él por agresión sexual a Julia Misley, con quien estuvo en los 70 cuando ella era una adolescente.

Esta relación forma parte de la autobiografía del cantante Does The Noise in My Head Bother You? de 2011, y la demanda de la mujer incluye varios extractos del libro.

Dentro de sus memorias, Tyler declara que los padres de Misley “firmaron un papel para que yo tuviera la custodia, para que no me arrestaran si me la llevaba fuera del estado” y “ella tenía dieciséis años, sabía cómo hacer lo sucio y no tenía un pelo”.

Misley, antes conocida como Julia Holcombs, demandó a Tyler por agresión sexual, agresión e imposición intencional de angustia emocional en diciembre de 2022. El caso se presentó apenas unos días antes de que se aprobara la Ley de Víctimas Infantiles de California.

Le habría infringido angustia emocional

El equipo legal de Tyler pide ahora al juez que elimine la demanda por “infligir intencionadamente angustia emocional”, ya que considera que se trataba de libertad de expresión. Sus abogados también declaran que su cliente no identifica a Misley explícitamente en las memorias.

“Las declaraciones de Tyler en sus memorias, incluyendo sus declaraciones sobre su relación con el demandante, por lo tanto, se refieren a un asunto de interés público y califican como actividad protegida“, se lee en los documentos judiciales obtenidos por People.

La leyenda del rock señaló que la demandante no puede probar que “experimentó una grave angustia emocional” a causa de sus memorias.

“Por el contrario, es la demandante quien ha seguido hablando públicamente de su relación con Tyler durante más de una década y quien sigue sacando provecho de la fama de Tyler presentándose como su ‘ex novia’ en su biografía de conferenciante profesional”, continuaba el recurso. “Por último, las memorias de Tyler relatan sus propias experiencias de su vida noticiable”.

En abril, negó las acusaciones y pidió que se desestimara la demanda. El vocalista ha confirmado su relación sexual, pero afirma que Misley dio su consentimiento. Además, afirma que tenía inmunidad porque era su tutor legal durante el tiempo que duró el suceso.

Misley también afirma que Tyler la obligó a abortar después de quedarse embarazada. Supuestamente, la amenazó con no mantenerla si no seguía adelante con la acción. Supuestamente, los dos se conocieron después de un concierto de Aerosmith en 1973.