“Búscate Otra :(“: Princesa Alba lanza nuevo single con referencias a amores adolescentes

“Una de las canciones más tristes de mi carrera”, señaló la cantante nacional Princesa Alba acerca de su nuevo sencillo: Búscate Otra :(.

La canción, que desde hoy se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, es su primer trabajo bajo el alero del sello discográfico Sony Music Chile, y da inicio a una serie de lanzamientos que la artista tendrá durante 2023.

El single contó con la producción de Pablo Stipicic, y Julian Bernal, productor colombiano afincado en México y recientemente nominado al Grammy Latino. La letra hace referencia a amores adolescentes, acompañado de un sonido de reggaetón, dembow un tanto melancólico.

“Decir adiós…”

“Habla sobre una chica que no puede entregarse a una relación, no puede amar ni entregar su 100% porque ella no está bien emocionalmente. Entonces, la decisión más madura es ‘decir adiós’”, dijo Princesa Alba.

“Me gusta mucho porque habla desde una emocionalidad que quizás no es tan común en las canciones de reggaetón romántica, porque es muy triste… es todo desde la perspectiva de la chica. Además estoy muy contenta con el resultado, el video lo dirigió Pepe Garrido, está grabado en Chile y está inspirado en mis épocas del colegio, los amores y desamores de esa etapa”, agregó la artista.

Búscate Otra 🙁 llega tras el cierre de la gira de verano, donde la cantante pop recorrió distintos lugares del centro y sur de su país, mientras alista una nueva visita a México, donde actuará en Querétaro el 29 de marzo, para luego presentarse en el Festival Pa’l Norte en la ciudad de Monterrey el 1º de abril.

Y se suma a las grandes noticias que Princesa Alba acumula en los primeros meses de este 2023, como el reciente estreno del remix del hit “BIBI Vengeance”, al que fue convocada por la cantante K-Pop BIBI, y donde comparte créditos junto a la rapera norteamericana Baby Tate.