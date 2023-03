Alex Anwandter adelanta lo que será su nuevo álbum “El diablo en el cuerpo”: “Explora las consecuencias del deseo”

El pasado 27 de febrero, el cantante nacional Alex Anwandter anunció el nombre de su nuevo álbum musical El diablo en el cuerpo, el cual se estrenará este 26 de mayo y del cual ya se han estrenado dos singles ¿Qué piensas hacer sin mi amor?, y Maricoteca.

ADN tuvo la oportunidad de conversar con el artista chileno radicado en Brooklyn, Estados Unidos, quien detalló su experiencia musical en esta nueva producción, a cinco años de su último disco Latinoamérica (2018).

“Fue raro obviamente, porque entremedio estuvo la pandemia, y pensé que iba a ser como un disco introspectivo, de estar solo en la pieza, pero no, empecé a hacer música superbailable y eso fue como bien sorprendente. No quise pensarlo mucho e hice lo que me salía no más”, comenzó explicando Alex Anwandter respecto al nacimiento de El diablo en el cuerpo.

“Música para que tú la sientas”

Y es que el baile es parte central de esta nueva propuesta musical del chileno, quien señaló que “la música sé tratar de juntarse con otras personas y bailar, besarse, es como un tipo de comunicación que no tiene mucho que ver con la verbalización y la música bailable está hecha para que tú la sientas en el cuerpo fuerte”.

“Se me hizo reinteresante como lanzarme a eso sin ninguna idea previa, ver que que me salía”, agregó.

Pero si bien el hilo sonoro de El diablo en el cuerpo invita a la pista de baile, el intérprete de Tatuaje adelantó que las letras de “las canciones exploran las consecuencias del deseo y cómo se ve afectada nuestra vida por el deseo”.

“Hay un plan más hedonista, pero sobre todo, en tiempos conservadores está bueno explorar lo que supuestamente está prohibido, y el placer como no tiene nada de productivo, en general no se fomenta”, sumó el artista.

Consultado por el nombre del álbum, Alex Anwandter dijo: “Viene de esta idea del diablo en el cuerpo como expresión, pero me gusta la idea de cuestionar si es realmente algo malo el rendirse a eso, que para mí no lo es”.

Un análogo visual

Caracterizados por videos y visuales provocativas, el cantante de Siempre es viernes en mi corazón adelantó lo que será su propuesta para esta nueva producción musical.

“Es un poco intentar crear un análogo visual y retrotraer un poco a ciertas épocas que me gustan como estéticamente, pero más que nada, el mood (ánimo) del disco es como medio oscuro, sensual y bailable”.

En ese sentido, el artista chileno trabajó parte de los arreglos de El diablo en el cuerpo con músicos de Buenos Aires, Argentina, experiencia que Anwandter definió como “un poco rara” a causa de la pandemia.

“Hubo muchos problemas logísticos, pero fue superentretenido. Me encanta trabajar con colaboradores, con arreglistas, con músicos. Me gusta también una cosa que se perdió un poco, que es la música bailable tocada, no solo música electrónica, sino que música bailable tocada por músicos que tiene otra sensación y transmite otra cosa, creo yo”, profundizó.

“Hoy en día valoro pasarlo bien haciendo los discos, así que por eso también quise colaborar con artistas. Todo fue un esfuerzo medio grupal”, sumó el chileno pronto a presentarse en Lollapalooza Chile por tercera vez.

“Van a ver más adelantos…”

Respecto a los dos singles publicados, Alex Anwandter reveló que se podrían venir trozo dos estrenos previos al lanzamiento del álbum.

“Van a ver más adelantos, van a ver cómo tres o cuatro. De hecho, mi idea era mostrar lo más que podía del disco antes que saliera, solamente porque la capacidad de atención hoy en día ha disminuido mucho”, soltó.

Finalmente, respecto a El diablo en el cuerpo, el cantante dijo: “El disco está superbueno, es el más largo que he hecho, el más bailable y está hecho como de una forma como noble, muy artesanal, lejos del estándar de la industria”.