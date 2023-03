REVIEW | Def Leppard y Mötley Crüe: derroche de vigencia y clásicos con un público que fue en crescendo

Pensar en Def Leppard y Mötley Crüe es revivir una época dorada del rock en su máxima expresión. Durante la noche de este viernes 3 de marzo, un público de todas las edades pudo ser testigo de un derroche de recuerdos, acompañados de voces vigentes y clásicos que nunca mueren.

En el Estadio Bicentenario de La Florida, alrededor de 18.000 personas llegaron para ver la segunda vez en Chile de ambos grupos: los estadounidenses debutaron en suelo nacional en 2011, mientras que los ingleses hicieron lo suyo en 2017.

Aunque ambos grupos no son exactamente de la misma temporalidad, los años y la experiencia los han llevado a converger en el mismo punto, girando por Sudamérica a punta de canciones que encienden a los fanáticos de la era glam y del maldito rock.

Whisky Blood: la euforia de las primeras experiencias

En diciembre de 2022, un joven rubio y con la mera actitud rockera, se paseaba por las dependencias del Movistar Arena en plena espera por Europe, entregando panfletos impresos a color en los que consignaba que su banda tributo, deseaba telonear a Mötley Crüe.

Un gran sueño, que tras hacerse conocido por medios y portales musicales, se pudo concretar: Whisky Blood, un grupo de veinteañeros (aunque Demian, el bajista tiene 17 años) que tienen un año de vigencia y que se convirtieron en los ganadores del concurso oficiado por DG Medios, en el que sorteaban la posibilidad de subirse al escenario del Bicentenario, dieron el puntapié inicial de la jornada.

A las 19:00 horas la banda llegó al escenario, corriendo eufóricos. Tommy Brandi, Paolo, Demian, Nico y Tommy, quieren pasarlo bien, y así lo muestran. Poco importa errar en notas, poco importan los problemas técnicos. La saturación pasa a segundo plano, pues la prioridad es darlo todo, aunque eso signifique tropezarse con los cables.

“Súbanme el volumen”, dice Baam a gritos a la mesa de sonido en un momento. La clásica botella de Jack Daniels se destapa al final, aunque lo “clásico” del gesto, es solamente revivir el tiempo en el que el rock y el trago eran obligatoriamente un sinónimo, sin tantos matices como este concierto, en el que incluso, niños y niñas llegaron a disfrutar del show.

El espectáculo continúa por 3 minutos más, momento en el que la producción internacional cortó el sonido dejando a la banda tocando los instrumentos, pero en silencio: un balde de agua fría al debut de los chilenos.

Def Leppard: la vigencia entre un público tibio

“Tengo una pregunta para ustedes”, partió diciendo Joe Elliot con una clara disposición para darlo todo. “¿Quieres rockear?” dice para luego abrir fuegos con Let’s Get Rocked.

Luego, en pleno atardecer, la simpatía y talento de Rick Savage, y la experiencia religiosa de ver a Rick Allen en vivo siguieron con el engranaje de un derroche de talento, aunque con un poco de ansiedad por ver al público más encendido.

En varias oportunidades Elliot manifestó su deseo por que las personas desataran su euforia, y que con esto completaran y corearan sus canciones, pero en el momento, la audiencia fue un poco tibia, quienes gritaban cada cierto rato con los clásicos, pero que al parecer no se atrevían a gritar a todo pulmón.

La mayoría del setlist abarca Hysteria (1987), el álbum más exitoso de los ingleses, aunque de todas maneras Kick, Take What You Want y This Guitar también tuvieron su espacio.

“Ya estamos de vuelta y estamos felices de estar aquí” consignó en su momento Joe.

Entre Love Bites, Promises, This Guitar y When Love and Hate Collide, la banda lanzó el repertorio romántico que sin duda encantó a los asistentes, que seguían disfrutando pacíficamente del show siendo en This Guitar, uno de los momentos en el que la convergencia de voces funcionó como máquina del tiempo con destino directo al 95′, pero que en realidad, era sólo una representación de sus recientes temas bajo el alero de concordancia entre Eliiot, Savage, Phil Collen y Vivian Campbell.

Rocket sin duda calentó motores, sumado al impecable solo de Allen, el pre cierre con Pour sugar on me, y el fin del show calcado al Santiago Rock City de 2017 con Rock of Ages y Photograph.

Sensualidad, conexión y clásicos: Mötley Crüe llegó con todo

Hay quienes agradecen que el trato de no tocar más juntos firmado por Mötley Crüe en 2014, se haya roto, y esas personas, estaban ayer en el Bicentenario de La Florida.

Y es que los norteamericanos subieron al escenario chileno para dejarlo todo, pero siempre conectados con lo que necesitaba el público: pasarlo bien, cantar y corear los favoritos.

La energía y la insistencia por ponerse a tono, finalmente terminó por conquistar a las personas que minutos antes, se mostraban tranquilas, demasiado tranquilas para la instancia rockera.

Aunque tampoco fue inmediato, entre clásicos y clásicos, la audiencia comenzó a subir su nivel energético, llegando a saltar y elevar las manos con señas que denotaban goce.

Una parte que definitivamente rompió el hielo, fue la irreverencia de Nikki Sixx quien, con la intención de destacar la variedad etaria del público y la importancia de eso para la vigencia de la banda, subió a una joven al escenario.

En el instante, Sixx realizó énfasis en que hay personas que conocieron a Crüe hace diez, veinte e incluso cuarenta años atrás, pero que lo importante es que es eso, lo que los mantiene sobre el escenario.

En tanto, la afortunada joven, aprovechó la instancia para agradecer a sus padres, y enviarles un saludo, lo que no pasó desapercibido entre los rockeros, quienes entre risas le aplaudieron.

El set abre con una rabiosa Wild Side, seguida de Shout at the Devil y de Too Fast for Love, con un John 5 que subía y bajaba de las tarimas, conectando de forma directa con el público, todo esto entre su impecable ejecución en la guitarra, la que maneja de tal forma, que hace parecer que es lo más sencillo del mundo.

Vince Neil llega a los agudos, pero la fatiga se va notando, aunque la gente lo sabe, lo perdona, porque es Neil y porque la amabilidad, trayectoria y talento siguen ahí, y eso se respeta.

Entre bailarinas con poca ropa y coreografías sensuales, Vince se toma todos los momentos que quiere para agradecer, y para sobre todo, preguntar si es que la gente lo está pasando bien.

Tommy Lee también es un caso, aquí sale la locura y consigna rockera del sexo, las drogas y el rock n’ Roll, claro que no desde lo denso, sino que desde lo lúdico. “¿Cómo se le llama a esto? dice tomándose la entrepierna. “Enséñenme palabras sucias” continuaba diciendo entre los gritos chilenos con los propios modismos, y las risas de la gente.

¿”Donde hay tet*s? ¿No hay tet*s para Tommy” ?, pregunta. Una mujer se atreve a la petición, aunque no alcanzó a ser vista por las cámaras del Estadio.

Tommy se sienta en el piano, y empieza Home Sweet Home, todo esto en una interpretación que parece estar inmersa en un vinilo, CD o cassette: pero no, Mötley Crüe está en casa, es real, y no se va hasta que queden todos con el corazón en el techo.

Continúan con Dr. Feelgood, la más compleja de la noche para Vince por sus altos, y luego da paso a Same Ol’ Situation (S.O.S.) y “Girls, Girls, Girls, esta última con dos figuras femeninas con apariencia de ciencia ficción estilo androide.

El mágico final, y claramente recordando a Jimmy Page, llega para poner el broche de oro a la noche. En el, John 5 saca un arma de la nostalgia: un arco de violín se posa sobre su Fender Telecaster para dar amplios e introducir Kickstart My Heart, aquel hit que hace referencia a la sobredosis de Sixx, instancia en la que tuvo que ser resucitado.