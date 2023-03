Masters of Rock: Queenmilk y Cleaver se suman al cartel del evento

Las bandas nacionales Queenmilk y Cleaver acaban de sumarse al cartel de Masters of Rock, que contará con los legendarios Kiss, Deep Purple, Scorpions, Helloween y Skid Row.

Formada en 2015, Queenmilk es reconocida por su sonido clásico que recuerda a los ’70 y ’90. Una de las bandas más célebres del hard rock nacional, su gran puesta en escena y su cercanía con el público aseguran un excelente show.

Su último disco se estrenó en 2018, y han realizado giras internacionales por toda la costa de California y acompañando a Michael Sweet y Fastball, entre otros.

Con 12 años de trayectoria, Cleaver ha encontrado el éxito en la escena del rock alternativo nacional. Sus tres álbumes de estudio demuestran que son una banda con gran proyección internacional.

Su álbum más reciente, The World is Gone, se estrenó en 2021 y contó con la producción del músico Felo Foncea (Alain Johannes Trío, Dracma) y el ingeniero nominado al Grammy, Germán Villacorta, profesional que ha colaborado con artistas como Ozzy Osbourne, Alice Cooper y The Cult.

¿Dónde comprar entradas para Masters of Rock?

Este encuentro imperdible para los amantes del rock se llevará a cabo el domingo 30 de abril en el Estadio Santa Laura.

Cabe destacar que en esta jornada Kiss, Deep Purple, Scorpions, Helloween y Skid Row compartirán el escenario por primera vez.

Las entradas ya están a la venta en PuntoTicket, el único medio oficial para su adquisición.