Tras Super Bowl: reproducciones de Rihanna incrementaron un 640% en Spotify

Luego de su presentación en el Super Bowl, Rihanna estalló en reproducciones en Spotify, todo esto en medio de los diversos comentarios que provocó su show.

En promedio la música de la artista aumentó en un 640% sus reproducciones solamente en Estados Unidos.

En concreto, fue en el tema Bitch Better Have My Money, canción que pertenece al álbum del mismo nombre estrenado en 2015 y tema con el que Rihanna abrió su espectáculo, el cual incrementó sus escuchas en más de un 2.600%, mientras que Diamonds, del disco Unapologetic de 2012, fue escuchada un 1.400% más.

Otras canciones expuestas en la presentación, tales como Rude Boy (2009) y We Found Love (2011) también mostraron un incremento, considerando más de un 1.000% cada una.

Como si fuera poco, Spotify no tardó en hacer de las suyas, y arregló el orden de las canciones de la plataforma de Rihanna, en el formato en el que aparecieron en la instancia deportiva.

Revisa la lista de Rihanna en Spotify a continuación:

El esperado show de Rihanna

Suspendida en el aire, la artista comenzó su presentación interpretando B*tch Better Have my Money, donde apareció con un vibrante overol rojo y un centenar de bailarines que la acompañaron durante todo el espectáculo.

Al descender de la plataforma, en cortos 15 minutos, RiRi hizo un recorrido por toda su carrera musical cantando y bailando sus hits Where Have You Been, Only Girl yWe found Love.

En tanto, con el tema Diamonds, la artista decidió cerrar su presentación donde deslumbró a todos con su potente voz.

En medio del show, la cantante hizo un particular gesto que dejó a muchos marcando ocupado: se tocó el abdomen de forma sugerente.

Recordemos que la artista se alejó de los escenarios para concentrarse en sus marcas Fenty Beauty y Savage Fenty, donde también le dio tiempo para concentrarse en la crianza de su pequeño bebé nacido el 2022.