Este domingo, se llevó a cabo el funeral de Lisa Marie Presley, la única hija del rey del rock. El cuerpo de la cantante fue enterrado en Graceland, donde se encuentran otros miembros de la familia, entre ellos su hijo y Elvis.

Algunos de los fans estuvieron acampando fuera de la residencia Presley desde la madrugada, para no perderse de ningún detalle. Estos llenaron la entrada de la mansión con flores, carteles y fotografías para rendirle homenajes a la memoria de Lisa Marie Presley.

“Nuestro corazón está roto, Lisa, te queremos”

Priscilla Presley, quiso dedicarle unas palabras a quien fuera su primera hija: “Ella sabía que el final estaba cerca. La culpa del superviviente, dirían algunos. Pero murió porque tenía el corazón roto. Ahora está en casa, donde siempre perteneció. Nuestro corazón está roto, Lisa, te queremos”.

Priscilla leyó también unas palabras escritas por las hijas menores de Lisa Presley: “No sé cómo reflejar a mi madre con palabras. Era un icono, una superheroína para mucha gente. Pero mamá era mi icono, mi superheroína”.

“Yo nunca había tenido nunca un bebé en brazos”

Jerry Schilling, amigo de Elvis Presley, pronunció un discurso en el que quiso recordar cuando conoció a la hija del rey del rock: “Volvimos aquí, a la casa, y recuerdo que yo nunca había tenido nunca un bebé en brazos. Estábamos en la cocina y Elvis me dio a Lisa. Y estaba claro que no iba a dejar que se me cayera”, dijo Schilling.

La duquesa de York e íntima amiga de Lisa Marie, Sarah Ferguson, quien también asistió al funeral de Lisa Marie Presley, dijo: “Todos nosotros estamos con ustedes. Y los ayudaremos lo mejor que podamos. Si alzan la mano, ahí estaremos. O, definitivamente, ahí estaré”.

La música no podía faltar

Como era de esperar, la última despedida de Lisa Presley no podía estar exenta de música. Axl Rose, vocalista de Guns n’ Roses y amigo de la cantante, interpretó ‘November Rain”. Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, cantó el sencillo “To Sheila”. Mientras que la cantante Alanis Morissette interpretó, acompañada del piano, la canción “Rest”.

Entre los asistentes a la ceremonia, estuvieron su madre, Priscilla; Navarone Garibaldi, hermano de Lisa; Michael Lockwood, su exmarido y sus tres hijas: la actriz Riley Keough y las gemelas Finley y Harper; además de Diana Jay, la última novia de su hijo Benjamín, quien falleció en el 2020.