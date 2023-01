Luis Jara adelanta nueva música: “Es quizás el proyecto más ambicioso de mi carrera”

Este miércoles, el Ciudadano ADN conversó con el cantante nacional, Luis Jara, mejor conocido como Lucho Jara, quien se presentará en el Festival de Puente Alto en enero del presente año, tras un exitoso 2022 en el cual se radicó en Miami, Estados Unidos.

Bajo ese contexto, el artista hizo un balance de su año pasado y expresó: “Fue mucho más intenso de lo que esperaba (…) En Estados Unidos hice un concierto de antología, estuve en el cierre de la Teletón, lancé mi fundación. Fue un año intenso, pero muy bueno, muy positivo y muy trabajado, porque nada es improvisación”.

En ese sentido, Luis Jara entregó una reflexión de sus 37 años de carrera musical y detalló: “Yo he cruzado cuatro generaciones con mi música, porque de cierta manera y muy orgullosamente, no soy un artista del recuerdo”.

“En los 80 Ámame fue icónico, Golpe de suerte en los 90, Mañana en los 2000 y después la música urbana. Han sido 37 años de música sin parar y es una generación tras otra, que es algo muy particular”, agregó.

“El sol de Chile”

En cuanto a su vida en Estados Unidos, y específico su comentada actuación en Telemundo en donde fue presentado como “El sol de Chile”, en referencia al apodo de Luis Miguel, “El sol de México”, Luis Jara apuntó que este tipo de cosas no le molestan.

“Yo hice un tráiler para la serie de Luis Miguel, y los mexicanos que lo hicieron ocuparon eso como parte de la campaña, entonces en mi debut en Univisión el año pasado, cuando llegué al camarín en la puerta decía “El sol de Chile” y me cagué de la risa”, relató el intérprete de No sabía.

“Acá en Estado Unidos tienen mucho sentido del espectáculo, les pareció una buena forma de presentarme, a mí no me molesta para nada y lo han usado y lo tienen como una carta de presentación, no es más que eso”, añadió.

Consultado por una posible carrera en México, Luis Jara comentó: “Una de las cosas que aprendimos con la pandemia fue ir paso a paso (…) Entonces estoy preocupado de que en el tiempo que venga, después del tour por Chile de cinco semanas, me voy a internar en un estudio de grabación por unos tres o cuatro meses, para un disco que ya está diseñado, que es quizás el proyecto más ambicioso de mi carrera”.

Festival de Puente Alto

Respecto a su participación en el gratuito Festival de Puente Alto, a desarrollar entre el 26 y el 29 de enero en la explanada del Centro Cultural, Luis Jara afirmó estar muy contento con este show, ya que tiene un “vínculo muy potente” con la comuna.

“Fui un arduo colaborador con Bajos de Mena en el principio de la pandemia. Estuve trabajando codo a codo con Melina Montes en la recuperación de ciertos espacios y en la entrega de ayuda a las ollas comunes”, precisó el cantante.

En esa línea, Lucho comentó que instancia como el Festival de Puente Alto “habla muy bien de la gestión que se hace, en pensar que un festival no viene a entorpecer los planes de una municipalidad, sino que viene a infundir una cuota importante de energía en la gente, a nuestro pueblo, que van a llenarse de cariño, humor y emoción”.

“Puente Alto fue una comuna muy golpeada, que es desproporcionadamente estigmatizada, entonces una fiesta como esta es una inversión al alma, es una fiesta en la que todos vamos a estar con muchas ganas”, cerró Luis Jara.