Desborde, plumas y Gracias a la Vida: Harry Styles enloqueció a sus fanáticas con eufórico show

Lo esperaron con fervor desenfrenado y desde antes que se desatara la pandemia del Covid-19. El regreso de Harry Styles a Chile estuvo marcado por el desborde y la euforia.

Es que el inglés retornó tras cuatro años de su debut en tierras nacionales. Y lo hizo con un concierto que dejó la grande en el Bicentenario de La Florida.

Plumas, sombreros vaqueros, lentes con formas de corazón y estrellas, y un entorno donde el rosado primó, se convirtieron en el escenario perfecto para recibir al cantante, que partió su presentación con Music for a sushi restaurant.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

De ahí en adelante, la locura fue total. Y no paró en las casi dos horas de espectáculo, donde el intérprete se la jugó con coquetos pasos, lanzando besos y regalando lo mejor de su repertorio.

Harry Styles y los desmayos

Eso sí, mientras el artista lo daba todo, en la cancha las fanáticas sufrían, luego de horas de espera, deshidratación, cansancio y apretuje.

Y, antes de que el ex One Direction interpretara Matilda, el espectáculo se detuvo por diez minutos, para intentar calmar los ánimos y que las asistentes se aliviaran un poco en las primeras filas.

Una pausa que generó una mayor explosión al regreso, ya que después vinieron hits como Watermelon Sugar y As it Was, antecedidas por una breve interpretación en piano de Gracias a la Vida, de Violeta Parra, como guiño a la música local.

Tocaron Gracias a la vida de Violeta Parra antes de LTN 🥺 #LoveOnTourSantiago pic.twitter.com/1iZXgmCwYe — Harry Styles Chile 🇨🇱 (@stylesharry_cl) December 2, 2022

Incluso, el cantante se dio tiempo para realizar un homenaje a la fallecida Christine McVie, ex miembro de Fleetwood Mac, a quien recordó con la canción Songbird mientras lanzaba un beso al cielo.

De esta forma, el regreso de Harry Styles a Chile fue un loco desborde hormonal, que tuvo llantos, desvanecimientos y júbilo total de su fiel fanaticada, que le dedicó un enorme cartel con la frase “gracias por esta familia”, que el intérprete también agradeció.