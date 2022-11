Durante este jueves 10 de noviembre, los argentinos Miranda!, dueto compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas, se presentaron ante un Estadio Santa Laura que cantó, saltó y bailó sus temas bajo el alero del RockOut Fest 2022.

En conversación exclusiva, los artistas se refirieron a diversos momentos del espectáculo, haciendo énfasis en su gran conexión con Chile.

“Estamos muy felices, de haber participado en el festival, la gente nos trató súper bien y la verdad que no podemos creer que hace tanto tiempo que venimos a Chile, y a Santiago y siempre tenemos tan grandiosa recepción, estamos muy agradecidos” comenzó diciendo Ale, tras bromear luego de ser consultados sobre quién respondería las preguntas, a lo que contestaron que “ambos al mismo tiempo”, para luego personificar esta situación.

El chascarro de Miranda! con Brandon Flowers de The Killers

Con respecto a la modalidad de presentarse en un festival, Juliana explicó que “nos gusta la variedad de estilos de show, y en esta gira que vinimos a hacer regional a Chile tuvimos de todo, tuvimos festivales, festivales más populares, más rockeros como este, teatritos, discotecas, eso es lo que nos gusta, así nos mantenemos entretenidos y no hay posibilidad de pilotear automáticamente nada”.

Asimismo, los artistas entregaron detalles sobre un particular chascarro que les sucedió: no reconocieron al líder de The Killers, Brandon Flowers. “Estaban los chicos de We Are The Grand, y estaban Las Ligas Menores, y saludamos a todos, y a Brandon, nos saludó de lejos, pero no nos dimos cuenta de que era él, le pedimos disculpas públicamente” expusieron.

La conexión de Miranda! con Chile y las amplias posibilidades de regresar al Festival de Viña del Mar

Al ser consultados sobre qué es lo primero que hacen cuando aterrizan en suelo nacional, Juliana tomó la palabra, y detalló su amor por ir a la ropa americana, y expuso que Ale es fan de las tiendas de discos.

“Esa respuesta es fácil, Alejandro va a las desquerías y yo voy a los vintage, y justamente Santiago está lleno de vintages (…) en Santiago tengo mis tiendas vintage favoritas, y también mucho de la cultura coreana y japonesa, consigo cosas buenísimas, y lo mismo Ale con los discos” consignó Gattas, quien además agregó que parte de la indumentaria que utilizaron para el show, unas máscaras rojas, las vistieron en su presentación en el RockOut.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio ADN (@adnchile)

Siguiendo con su profunda conexión con Chile, Gattas explicó que “tenemos el corazón muy dividido porque hemos venido a Chile desde el under, no vinimos cuando explotó La guitarra de Lolo o nada, vinimos a tocar, hicimos en paralelo la carrera en Argentina y en Chile y eso nos generó un amor muy profundo”

“Tenemos fans de esa época, y también hay que aceptar que estamos tan cerca, que es muy fácil venir, pero agradecemos un montón siempre el interés constante, que después de la pandemia vinimos una vez, y reseguido otra vez, y reseguido otra vez, y una gira por lugares de verano, y ahora acá está, es como que nos sorprende que nos presten tanta atención y nos sostengan el cariño en pie” complementó la artista.

Con respecto a sobre si el dueto pueda regresar al Festival de Viña del Mar, del cual fueron parte en 2006 y 2010, Alejandro fue tajante: “sí, claro, obvio, nosotros a donde nos llamen para tocar, vamos, nos encanta, somos felices tocando y girando y encontrándonos con la gente y mostrando el show que hacemos”, indicó.

“Tenemos bonitos recuerdos, y no solo recuerdos, sino que es una cosa que genera una estela de comentarios eternos, porque vos mismo me estás recordando eso, y siempre la banda que estuvo en Viña, como que es un adjetivo que queda siempre” complementó Gattas sobre el certamen musical.