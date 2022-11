Sorpresas, lágrimas y euforia: Mon Laferte desató la locura de un repleto Movistar Arena en su regreso a Chile

A las 21:00 horas en punto, Mon Laferte alzó la voz entre un concurrido Movistar Arena, acompañada de aplausos, gritos, flores rojas y carteles en los que la consigna era “Gracias Mon por Existir” y “Gracias Mon por sanarme las heridas”.

El show se dividió en cuatro partes que culminaban con cuatro dramáticos videos y por supuesto, en cuatro tenidas características de la artista, destacando una serie de icónicos temas repartidos entre el Presagio, el Acto I: El miedo nos ha entrenado, el Acto II: Se me quema el corazón y el Acto III: Extasis.

Vistiendo un traje negro con hombros descubiertos Mon se dispuso a interpretar su aclamado tema, Amor Completo (2015), no sin antes invitar a una gran exponente nacional a escena: Myriam Hernández, momento que además de presentar un derroche de talento, estuvo acompañado de un particular chascarro.

“Ah, perdón, perdón, esperen, es que estoy tan emocionada que se me olvidó que íbamos a hacer una canción” comenzó diciendo Mon, tras despedir a la intérprete de El hombre que yo amo (1988), olvidándose de que tenían otro tema preparado en conjunto.

“Es que estoy tan emocionada, es que no puedo creer que estoy cantando con Myriam Hernández. Tenemos preparada otra canción, ahora una que escribió Myriam” dijo la artista para comenzar a interpretar Herida (1990) tomadas de la mano.

Primer Acto: Mon, todos corean tu nombre

Tras el término del Presagio, y sobre un video en el que se interpreta una escena de desamor, Mon volvió al escenario a darle vida al Acto I, con un vestido blanco con hombreras acompañado de zapatos brillantes, momento que estuvo protagonizado por el dinamismo de los músicos y sus infaltables pasos de baile.

Esta parte del espectáculo fue dedicada a exponer canciones de 1940 Carmen, uno de los dos discos que Mon lanzó en 2021, y que comprende de creaciones alojadas en un dejo internacional que incluye canciones en inglés. Supermercado, Algo es mejor y Química mayor fueron algunas de las pistas que propuso a la audiencia, destacando un emotivo momento que sucedía entre el público: una propuesta de matrimonio.

“Alejandro. ¿te quieres casar conmigo?” decía un cartel entre las primeras filas, ante lo que Mon replicó, “felicidades, aceptó”, desatando los aplausos y silbidos de la gente.

Luego, después de bromear con su público por el inglés de Placer Hollywood, Mon Laferte se colocó el soporte de la armónica y emocionó al Movistar con una pasional interpretación de Flaco, perteneciente al disco La Trenza, lanzado en 2017.

Segundo Acto: Nos quemaste el corazón

Luego, después de cambiarse nuevamente de ropa y deslumbrar con un traje negro con camisa blanca, siguió con sus potentes y medulares interpretaciones, destacando en este Acto II: Se me quema el corazón, la participación de un nuevo invitado sorpresa: Aldo Enrique Asenjo Cubillos, más conocido como El Macha.

Junto al líder de Chico Trujillo, Bloque Depresivo, y La Floripondio, la ex Rojo: fama contra fama se sentó sobre la tarima central que tenía en altura en medio del escenario, y con toda naturalidad comentó a interpretar a dos voces el tema Regresa (2006) y el clásico de Polo Campos, popularizado por Palmenia Pizarro, Cariño Malo, para luego despedir al artista y disponerse a cantar La Trenza (2017), con sentidas palabras dedicadas a su abuela.

“Voy a hacer una canción bien especial para mí, porque esta canción, siempre que la canto me acuerdo de mi abuelita” comenzó diciendo para luego agregar “yo nací en la Gómez Carrillo, allá en una población de Viña del Mar, y entonces, no había nada en la casa. Mi abuelita quería que me fuera bien en la vida, y ella pensaba que si yo era de esas cantantes de la tele me iba a ir bien. ‘No importa lo que digan las vecinas’ me decía, como yo llegaba tarde, y pintada quizás qué se imaginaban, esas eran sus palabras, y esta es su canción” complementó la artista.

Luego, entre el jugueteo propio de Mon, su naturalidad y una copa de vino “al seco” que “le pegó”, mostró su mayor exposición mexicana con Funeral (2018), incluyendo coqueto baile al finalizar el tema y luego presentando un dinámico Por qué me fui a enamorar de ti (2018).

Tercer Acto: ¿Cuál garganta?

En su última parte del espectáculo, el Acto III: Extasis, Laferte se consagró una vez más como una artista cercana, empática, atenta y dedicada a su público, mostrando su evidente emoción.

Con un estridente final bajo el alero de Tu falta de querer (2015), y Mi buen amor (2017), cantada en su mayor parte por el público, una la explosiva Plata ta tá (2019), con chinchinera en escena, El Beso (2018) y Amárrame (2017), la cual interpretó bajo el escenario cantando a todo pulmón cara a cara con sus fanáticos y fanáticas, Mon Laferte culminó su espectáculo, desplegando estridente talento que sin duda, dejó a los seguidores con el corazón en el techo, y la garganta en el -1.