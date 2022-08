Mon Laferte sobre “A Crying Diamond”, canción que relata el abuso que vivió: “La maternidad me dio la valentía de hablar de esto”

La artista nacional Mon Laferte, quien se encuentra promocionando su gira internacional en España, habló sobre su último proyecto musical “1940 Carmen” que está marcado por su proceso maternal y una cruda experiencia que la marcó cuando niña.

En conversación con Hoy por Hoy España de Cadena Ser, la cantautora se refirió a su pasó por el programa Rojo en Chile y la decisión de irse a México para desarrollarse como artista.

“Cuando entré al programa, tenía 18 años, estaba chiquita y no me había encontrado realmente. Fui porque quería grabar un disco y quería estar en la música, pero llegué a la tele y dije ‘no, esto no es lo que imaginé‘”, partió diciendo.

Agregó que “no se parecía tanto a la que buscaba, pero tampoco sabia bien qué quería. Estaba en una búsqueda de identidad sonora y como artista. Estando ahí, no la encontraba porque estaba desarrollándome solo como intérprete y no como creativa como tal. Entonces me pareció interesante moverme, viajar y encontrarme”.

La artista confesó que parte de su decisión fue por la imagen que el público ya tenía de ella: “No me quedé en Chile porque es un país muy pequeño y ya tenía el estigma marcado de la niña de la tele y en ese tiempo el mundo era distinto, mucho más radical”.

La música como terapia

En la entrevista, Mon Laferte cuenta que el nombre de su álbum “1940 Carmen” nace de su estadía de cuatro meses en Los Ángeles y la habitación en la que residía tenía ese número. El viaje fue para realizarse un tratamiento hormonal para quedar embarazada.

“Mientras estaba en ese proceso en el que me estaba volviendo loca de las hormonas, se me ocurrió además grabar un disco”, contó entre risas.

Fue así como la intérprete comenzó a escribir canciones para calmar sus ansias de ser madre: “Siento que mi música es un tipo de diario de vida. Necesito plasmar esos momentos y dejarlos ahí grabados. Además, me sirve como terapia, de dejar la cabeza en otra cosa. La ansiedad que tenía y el deseo de la maternidad era muy fuerte, me sirvió bastante. Sufro mucho de ansiedad”, explicó.

De esta forma, la cantante admitió que sus proyectos y su música en general es bastante personal. Sin embargo, contó que sus primeros dos discos “son los menos personales porque estaba aprendiendo más, también había un poco de complacencia“.

La canción más personal

Por otro lado, la intérprete de Mal Querer abrió su corazón y señaló que “siempre hay una canción que me cuesta y me incomoda más. Es lo que busco cuando estoy haciendo arte. Cuando ya me siento incómoda y me da pudor, siento que lo estoy logrando. Me da vergüenza contar de mí”

En la instancia, habló sobre su canción ‘A crying diamond‘ donde confesó que “es mi canción más dura y más personal. Es la que más me ha costado (escribir)“. Cabe destacar que, es una de las pocas canciones que interpreta completamente en inglés.

“En esta canción estoy contando una experiencia que viví cuando tenía entre 13 o 14 años con un tipo 20 años mayor. Él abusó de mí durante mucho tiempo y nunca lo había mencionado. Casi nadie de mis cercanos lo sabía”, confesó la cantante.

En la conversación, explicó que durante cinco años estuvo en una relación de abuso y que “todavía es algo que me pesa demasiado. Cada vez que canto esta canción, la sufro“. De hecho, dijo sentirse “destruida” después de cantarla y que aún no se siente bien por hablar del tema.

En este sentido, Mon Laferte dijo que de alguna forma “la maternidad me dio la valentía de hablar de esto” y que ya “llegará el momento en que tal vez supere esta canción, porque me ha pasado que hay canciones que canto y siento que me he sacado un peso de encima. Pero todavía no me he terminado de liberar de ese peso“, finalizó.

Revisa aquí la entrevista completa a Mon Laferte: