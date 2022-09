En formato box set: Guns n’ Roses relanza sus clásicos Use Your Illusion I y II para celebrar sus 30 años

Guns n’ Roses, quienes en un par de días estarán en suelo nacional, acaban de realizar un importante anuncio, el relanzamiento de sus clásicos Use Your Illusion I y II en formato box set, todo bajo el alero de conmemoración de sus 30 años.

La colección presenta 97 canciones, incluyendo el material original remasterizado, además de 63 tracks inéditos, incluyendo la versión de “You could be mine” en vivo de 1991, la cual ya se encuentra disponible como adelanto inédito.

La fecha de lanzamiento del disco está programada para el próximo 11 de noviembre, siendo los formatos disponibles diferentes configuraciones tales como Super Deluxe de siete CDs + Blu-ray, un Super Deluxe de doce LPs + Blu-ray, ediciones de lujo de dos CDs de Use Your Illusion I y II por separado, versiones estándar de 1CD y 2LP de Use Your Illusion I y Use Your Illusion II por separado.

Cabe destacar, que Guns n’ Roses visitará Chile el 5 de octubre en el Estadio Nacional, y que todas las entradas están agotadas.