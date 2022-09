“Hagan ruido para que nos pueda escuchar ahora”: Homenaje a Taylor Hawkins saca chispas en Wembley

Desde las 11:30 en punto de la mañana, diversos artistas se unieron para rendir el primer concierto homenaje a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters quien murió el pasado 25 de marzo en Bogotá, Colombia.

Con una serie de imágenes del fallecido músico y bajo el alero del hashtag #TaylorHawkinsTribute, se dio inicio a la instancia en un repleto estadio de Wembley en Londres, para luego dar paso a los integrantes de Foo Fighters, siendo el líder de la banda, Dave Grohl, quien abrió fuegos con un emotivo discurso dedicado a su querido amigo.

“Damas y caballeros, estamos reunidos acá, para celebrar la vida, la música y el amor, de nuestro querido amigo, nuestro compañero de banda, nuestro hermano, Taylor Hawkins“. comenzó diciendo el cantante entre los aplausos eufóricos de la gente.

“Para aquellos que lo conocieron personalmente, saben que nadie más puede hacerlos reír o sonreir, o bailar, o cantar, como él podía. Y para quienes lo admiraban desde lejos, estoy seguro que todos se sienten de la misma manera“.

“Así que esta noche, nos reunimos, con familia, y sus amigos más cercanos, sus ídolos musicales y sus grandes inpiraciones, para traerles una gigante jodid* noche, para una gigante jodid* persona. Así que, canten, y bailen y riánse y lloren y griten, y hagan ruido para que él nos pueda escuchar ahora” explicó previo a dar el paso a los primeros músicos de la jornada.

Quienes dieron el puntapié inicial al concierto homenaje, fueron los mismos Foo Fghters, quienes junto al líder de Oasis, Liam Gallagher, interpretaron Rock ‘N’ Roll Star (1994).



Luego, fue el turno de Josh Homme de Queen of the Stone Age, Chris Channey de Jane’s Addiction, Omar Hakim, baterista de David Bowie y el productor del legendario Let’s Dance del camaleón, Nile Rodgers, quienes subieron al stage de Wembley de la mano de las icónicas Let’s Dance (1983) y Modern Love (1983).

A la jornada se han ido sumando diversos artistas, entre ellos Wolfgang Van Halen, quien junto a Josh Freese (The Vandals y Devo) y Justin Hawkins (The Darkness), encendieron el estadio con icónicos temas como Hot for Teacher (1984).

Asimismo, Alain Johannes, chileno que ha trabajado como productor, arreglista e ingeniero musical de la mano de grandes artistas como Chris Cornell, Flea, Eddie Vedder y Artic Monkeys, se hizo parte de la jornada, junto a Violet Grohl.

Así se espera que sigan llegando al escenario artistas como The Pretenders, KESHA, Brian May, Luke Spiller, Lars Ulrich, entre otros.

Puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de MTV.