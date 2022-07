¡Los jueves son de Letra y Música en el Ciudadano ADN! En esta ocasión el académico Ricardo Martínez nos trajo una playlist de canciones que regresaron gracias al cine y a las series, a raíz del revival de Kate Bush.

Al ritmo de “Running up that hill” – canción que regresó a la gloria a raíz de Stranger Things – el columnista aseguró que “evidentemente las canciones tienen una revitalización”.

“En la historia del cine, yo diría que pasa desde los 80 en adelante. Por ejemplo, Cuenta conmigo con ‘Stand by me’; ‘What a Wonderful World’, con Good morning Vietnam; Ghost, con ‘Unchained melody‘; ‘Bohemian Rhapsody’, en Wayne’s world; y Reality bites con ‘My Sharona’“, planteó.

¿Qué hay detrás del número 1 de Kate Bush?

Considerando lo anterior, el columnista del Ciudadano ADN añadió que existe una gran diferencia entre los revival de antaño y los actuales. “Hoy día tú puedes volver a darle un número 1 a los discos. Es algo que antes no pasaba, porque tenías que reeditar el disco y comprarlo nuevo”, dijo.

“Como la cosa ahora se mide por streaming, la gente empieza a escuchar la canción y eso se registra. Por lo tanto, las canciones saltan al número 1, que es lo que pasó con Kate Bush”, explicó.

En esa misma línea, Ricardo Martínez se refirió a los récords que alcanzó la artista: el máximo tiempo entre dos números 1 y el tiempo que más ha pasado hasta llegar al número 1.

“Stranger Things ha jugado mucho con esa tecla obviamente porque está conectada con los años 80 y esa memorabiblia no solamente le da un refresco a las personas que la vivieron, sino que también a las personas más jóvenes”, expuso.

Playlist de clásicos a prueba del tiempo

“Master of puppets” de Metallica también tuvo un efecto similar al de Kate Bush: fue parte de una escena icónica de Stranger Things. “Esta canción no sonaba mucho en las radios en esa época, pero sí en la televisión”, aseguró Martínez.

“Los dos casos son muy meritorios por el hecho de que si bien son músicas muy populares, son igual de grupos específicos de seguidores. No es Madonna, ni Michael Jackson. Es música del metal y del rock progresivo, así que ahí tienen un doble mérito”, reflexionó Martínez.

Pero la playlist no podía ser solo de metal y música alternativa. Los lentos no se hicieron esperar, y es que luego sonó “Take my breath away”, perteneciente a la cinta Top Gun.

“Es uno de los lentos clásicos. Toda película ochentera tenía que tener uno”, comentó Martínez.

El listado de canciones siguió con “Hooked on a Feeling”, de B.J. Thomas; “Sweet child o’ mine”, de Guns and Roses; “Light my fire”, de The Doors, entre otras.