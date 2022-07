“Greatest Hits” de Queen es el álbum más vendido del Reino Unido

Consolidada como una de las bandas más importantes de la historia de la música, Queen tiene un total de 15 álbumes de estudio, siete en vivo y múltiples recopilaciones.

Integrada por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor; Queen conquistó al mundo entero con icónicas canciones que continúan siendo himnos para los amantes de la buena música.

Debutaron el 27 de junio del año 1970, en un evento de caridad que organizó la Cruz Roja británica. Queen tocó en el City Hall de Truro, a casi 400 kilómetros de Londres.

Ahora, a décadas de aquel debut y del fallecimiento del propio Freddie Mercury, su música continúa rompiendo récords.

Según anunciaron Brian May y Roger Taylor en sus redes sociales, el disco “Greatest Hits”, de Queen, se convirtió en el más vendido del Reino Unido.

El hito de “Greatest Hits”

Según confirmó Official Charts Company, “Greatest Hits” de Queen alanzó los siete millones de copias vendidas en el Reino Unido.

Se trata de un disco recopilatorio que agrupó populares temas de la banda como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites The Dust”, “Don’t Stop Me Now”, “Save Me”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Somebody To Love”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions”.

Queen publicó “Greatest Hits” en el año 1981. En el año 2014, había alcanzado los seis millones de ventas en aquel país. Sin embargo, ahora sumaron los números de plataformas de streaming.

De todas las canciones, “Bohemian Rhapsody” es la más popular del álbum, con 240 millones de reproducciones en Reino Unido.

Por la noticia, Roger Taylor dijo: “El público británico y su gusto infinitamente bueno hicieron que este disco es el más vendido de la historia. Muchísimas gracias”.

En esa misma línea, Brian May sumó en su Instagram: “Estamos aquí para traerles la alegre noticia de que el álbum Greatest Hits vendió siete millones de copias, algo que nadie logró antes. Gracias, lo apreciamos”.