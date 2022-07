Tras 11 años de espera: Rage Against The Machine vuelve a los escenarios y posibilidad de regreso a Chile enciende las alarmas de fanáticos

Durante la noche del sábado 9 de Julio Rage Against The Machine inició su aplazada gira Public Service Announcement o en su traducción Anuncio de servicio público, desatando la euforia de los asistentes del Alpine Valley Music Theatre en East Troy, Wisconsin.

La banda abrió su primer show tras 11 años sin sus clásicos sobre un escenario con Bombtrack, canción del aclamdo álbum debut de RATM de 1992, y cerró el setlist con Killing In The Name.



Otras canciones que integraron la presentación fueron Bulls On Parade, Guerrilla Radio, Sleep Now In The Fire, Wake Up, Testify y una versión adaptada de The Ghost Of Tom Joad de Bruce Springsteen.

La gira de regreso de RATM, que continuará hasta mediados de agosto, ha sido el momento de reunión de Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, quienes tocaron juntos por última vez en L.A. Rising.

Cabe recordar que Rage Against The Machine grabó tres álbumes de estudio y una serie de versiones antes de separarse en 2000, para luego volver a reunirse en 2007, temporalidad en la que solo tocaron en conciertos esporádicos y nunca en una gira completa.

¿Cuándo viene RATM a Chile?

Hace unos meses, el periodista brasileño, José Norberto Flesch, a quien se le reconoce por entregar primicias sobre conciertos en Latinoamérica, dijo que Rage Against the Machine ya habría cerrado tres shows en Brasil, lo que inmediatamente encendió la alarma en Chile.

En este contexto, el reportero informó a través de un video en su cuenta de YouTube que la agrupación tocará en varios estadios de fútbol, los que se corresponderían a las localidades de Curitiba, São Paulo y Rio de Janeiro y cuyos conciertos se llevarían a cabo a finales de este año.

La posbilidad de regreso de RATM a nuestro país calza con las fechas que la banda californiana tiene confirmadas en Europa, pues esta serie de conciertos culminará en Zagreb a mediados de septiembre, y se retomará en febrero de 2023 con conciertos a lo largo de Estados Unidos, situación que muestra un periodo de receso entre octubre y diciembre, el cual podría estar reservado para Latinoamérica.

Pese a la especulación, desde la productora y la agrupación, aún no confirman esta posibilidad.

Cabe destacar que la última vez que Rage Against the Machine pisó territorio chileno fue el 11 de octubre de 2010, momento en el que más de 30 mil fanáticos llenaron el estadio Bicentenario de La Florida, bautizando el show como La Batalla de Santiago.

Y es que la banda ha tenido deferencias importantes con Chile, como por ejemplo, el anuncio de su regreso a los escenarios, el cual realizaron a través de cuenta de Instagram, en la que publicaron una fotografía de Plaza Italia en el contexto del Estallido Social de 2019.