La cantante canadiense Avril Lavigne puso nostálgicos a los fanáticos al publicar un video en su perfil de TikTok en el que recrea la icónica portada de “Let Go”, el primer álbum de su carrera.

En el clip, la artista aparece caminando por las calles de Nueva York, cuando se detiene en una avenida y rehace la pose del disco.

Para celebrar el vigésimo aniversario de “Let Go”, Avril Lavigne relanzó el álbum este mes con temas inéditos que incluyen “Sk8r Boi”, “My World”, “Complicated”, “Get Over It”, “Nobody’s Fool” y “Breakaway”, que terminó por no llegar a la versión original.

Así recreó Avril Lavigne el álbum “Let Go”

Este es el video que publicó Avril Lavigne en su cuenta oficial de TikTok:

Al cierre de esta nota, el video de Avril Lavigne ya sumaba más de 14 millones de reproducciones. Además, tenía casi 20 mil comentarios y superaba los dos mil 500 likes.

“Let Go” ingresó a la lista de los 200 álbumes definitivos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, le trajo a la artista canadiense nominaciones al Grammy y premios en los Premios Juno del año 2003.

Con ventas mundiales estimadas en más de 16 millones de copias, el récord fue el segundo álbum más vendido en 2002 y el noveno en 2003. Así lo consignó la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

En total, Avril Lavigne tiene siete álbumes de estudio, el último es “Love SUX”, lanzado en 2022. Después de “Let Go” (2002), la artista lanzó el éxito “Under My Skin” en 2004. “The Best Damn Thing” (2007), “Goodbye Lullaby” (2011), “Avril Lavigne” (2013) y “Head Above Water” (2019) le siguieron.