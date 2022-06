Ocho décadas de una leyenda: el mítico Paul McCartney cumple 80 años de edad

Este 18 de junio, Paul McCartney, una de las figuras más importantes e influyentes de la música contemporánea, cumplirá 80 años. Creador de muchas de las canciones más emblemáticas del siglo XX, el nacido en un barrio de clase obrera de Liverpool lo hizo todo en la música… y algo más.

Ocho décadas de vida, 65 años de carrera musical y cerca de 40 discos como miembro de The Beatles y como solista. Está inscrito en el Guinness World Records como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, con 60 discos de oro y ventas de 100 millones en sencillos.

Sin embargo, la influencia de un artista de esa envergadura no solo se puede dimensionar musicalmente. Como activista vegetariano, McCartney se convirtió en un reconocido luchador del movimiento animalista, siendo uno de los propulsores y referentes de mas larga data en el mundo.

“Sir Paul McCartney es un genio”, dijo hace pocos meses su excompañero de banda y amigo, Ringo Starr. El propio baterista fue testigo y parte de The Beatles, agrupación que se nutrió de la amistad casi antagónica entre McCartney y John Lennon. Juntos escribieron gran parte del catálogo de la banda oriunda de Liverpool, y juntos, protagonizaron una rivalidad musical durante los años 70, tras la disolución del grupo.

Aún así, McCartney logró llevar sobre sus espaldas el legado de una agrupación universal. “Estoy orgulloso de los Beatles”, comentaba McCartney el año 1978, cuando el resto de sus excompañeros enterraban su pasado con descarnadas declaraciones.

Luego de ser un Beatle ¿Qué viene?

Tras el documental Let It Be, lanzado durante el año 2021, sale a flote el ímpetu de McCartney. Desentendido por sus camaradas de banda, el elogiado filme traduce lo que era un secreto a voces: sólo Paul quería mantener a la banda en pie.

Luego de su paso por The Beatles, McCartney se recluyó durante meses en una granja en Escocia. Inmerso en una depresión, junto a Linda McCarntey, su esposa, arpegiaron lo que sería su primer trabajo como solista, el minimalista álbum con el que mostraría que su camino debía continuar.

Tras ese primer álbum, vinieron otros 23 de estudio, cientos de conciertos y giras mundiales, reconocimientos y premios. El pequeño niño que tocaba en la iglesia y que aprendió sus primeros acordes en el viejo piano de su padre, se convirtió en uno de los músicos mas laureados de la historia.

McCartney se encuentra actualmente enmarcado en su gira “Got Back Tour”, sin bajar el ritmo. Celebrará sus 80 años con una histórica participación en el Festival de Glastonbury 2022, donde trascendió, volverá a juntarse de alguna forma, con John Lennon.