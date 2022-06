Desde su fundación en 1983 hasta 1994, Alec John Such fue el bajista de Bon Jovi. La misma banda que 28 años después tuvo que volver a despedirse de él, pero esta vez para siempre. Such murió a los 70 años y fueron sus antiguos compañeros los que dieron a conocer su deceso.

La agrupación musical en la que estuvo 11 años y de la que fue parte de quienes la formaron en primera instancia, lo despidió con una emotiva carta y un video en homenaje. Alec John Such se convirtió en uno de los fundadores de Bon Jovi tras ser contactado por el líder y vocalista de la banda.

De hecho, fue Such quien le presentó a Jon Bon Jovi al baterista Tico Torres, con quien había tocado en su primera banda de rock a sus 13 años. Torres actualmente sigue siendo parte de la agrupación musical, mientras que Alec John la tuvo que dejar luego de que fuera despedido por sus insatisfactorias actuaciones en vivo y la baja calidad del material que aportó para el álbum Cross Road.

Tras ser relegado de la banda, Such fundó la agrupación musical Seventh Heaven, en la que tocaba junto a James Young, exmiembro de Styx. Igualmente apareció en el 2001 junto a Bon Jovi para interpretar en un concierto el tema Wanted Dead or Alive para la gira One Wild Night. Y su última aparición con su antigua banda fue cuando Bon Jovi fue ingresada en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La despedida de sus excompañeros

Tanto desde la cuenta de Twitter de Bon Jovi como también desde la del vocalista y líder de la banda, se compartió una carta para despedirlo.

“Él era un original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda. Para ser honesto, encontramos nuestro camino a través de él: era un amigo de la infancia de Tico (Torres) y trajo a Richie (Sambora) para vernos actuar. Alec siempre fue salvaje y lleno de vida. Hoy esos recuerdos especiales traen una sonrisa a mi cara y una lágrima a mi ojo”, recordó Jon Bon Jovi en la misiva.

“Lo extrañaremos mucho”, finalmente concluyó en su carta de despedida.

El video y la despedida de Bon Jovi a Alec John Such