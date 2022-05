El legendario baterista de Yes, Alan White, muere a los 72 años de edad según confirmó recientemente su esposa Gigi.

La noticia fue corroborada en la página de Facebook de Alan White quiene muere este jueves en su casa, ubicada en Seattle.

“Alan White, nuestro amado esposo, padre y abuelo; falleció a la edad de 72 años en su casa del área de Seattle el 26 de mayo de 2022, luego de una breve enfermedad”, indica el texto.

“A lo largo de su vida y su carrera de seis décadas, Alan fue muchas cosas para muchas personas. Una estrella de rock certificada para los fanáticos de todo el mundo; compañero de banda para unos pocos elegidos, y caballero y amigo para todos los que lo conocieron”, suma la publicación.

¿Quién fue Alan White?

Alan White muere en la jornada de este jueves dejando un legado musical histórico. Nacido en Pelton, condado de Durham, en Inglaterra, tomó clases de piano cuando tenía solo seis años de edad. Sin embargo, a los doce años quedó cautivado por la batería, presentándose en público como baterista desde los trece.

Su trabajo lo llevó a tener emblemáticas bandas en su currículum como The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Alan Price Big Band, Bell and Arc, Terry Reid, Happy Magazine (más tarde llamada Griffin) y Balls con Trevor Burton. (La mudanza) y Denny Laine (Alas). Así lo consignó Radio Futuro.

En el año 1969, una llamada de John Lennon le cambió la vida para siempre. El Beatle le pidió a Alan White unirse a él para dar como resultado a icónicos sencillos como “Instant Karma” y el álbum histórico posterior, “Imagine”. El baterista también tocó en “Jealous Guy”, y “How Do You Sleep at Night”.

50 años con la misma banda

Alan White fue baterista de Yes desde el año 1972. En solo tres días se aprendió las canciones para una gira norteamericana que inició en Texas ante 15 mil testigos.

En días pasados, la banda Yes anunció que Alan White no podría estar en la próxima gira por problemas de salud. El tour comienza en junio y ahora será dedicado a Alan White, quiene muere dejando una gran desolación entre compañeros de banda y fanáticos del mundo entero.