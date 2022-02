Disfruta de una variedad de colores y paisajes musicales especiales para esta noche en Mundovivo

En el programa de hoy en Mundovivo escuchamos una variedad de colores y paisajes junto a tremendos exponentes de la World Music.

Programación musical:

01.- Isla de los Vientos – Antonio Lizana

02.- The sound of the Drums – Angelique Kidjo

03.- Poline Kallam – Beatriz Pichi Malen

04.- Warlech Koan – Alan Stivell

05.- Cherry Town – Trilok Gurtu

06.- Army Beleivers – Bjonko

07.- Oh Boy – Youssou N’dour

08.- Fedde – Malick Pathesow & Bao Sissoko

09.- Xarnu – Bi Zikr

10.- African Bond – Djelo Moussa Condé

11.- Si j étais toi – Jaune Toujours

12.- Verkkaan – Jaakko Laitinen & Vaara Raha

13.- Veres Az Eg – Meszecsinka