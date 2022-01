Ceremonia de los Grammy Awards 2022 se postergó por avance de la variante ómicron del covid-19

Para el 31 de enero estaba fijada la ceremonia de los Grammy Awards 2022, que se realizaría en el Staples Center, que cambió de nombre: sin embargo, durante esta jornada se informó que la premiación se postergó.

El aumento de los casos de la variante ómicron del covid-19 motivaron esta decisión de la Recording Academy, después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios de la ciudad y del estado (Los Ángeles, California), expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros socios”.

“La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad. Dada la incertidumbre que rodea a la variante ómicron, la celebración del show simplemente contiene demasiados riesgos“, agrega el comunicado sobre los Grammy Awards 2022.

Finalmente expresaron que “esperamos celebrar la noche más grande de la música en una fecha futura, que se anunciará pronto“.

Recordemos que a fin de mes se realizaría la ceremonia de los Grammy Awards 2022 en el Crypto.com Arena, el nuevo nombre del Staples Center, en Los Ángeles, California.

Entre los nominados figura Mon Laferte, quien compite en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano por su disco “SEIS”.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022