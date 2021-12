A los 78 años murió Michael “Mike” Nesmith, cantante y guitarrista del recordado grupo The Monkees

Durante esta jornada se conoció la muerte de Michael Nesmith, cantante, guitarrista y compositor de The Monkees, grupo rock que alcanzó fama en la década de 1960. Tenía 78 años.

“Con infinito amor anunciamos que Michael Nesmith falleció esta mañana en su casa, rodeado de familia, en paz y por causas naturales”, informaron sus familiares en un comunicado. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento y les agradecemos el amor y la luz que todos ustedes le han mostrado a él y a nosotros”.

El recordado cuarteto tuvo éxitos como “Daydream Believer” y “I’m a Believer”, junto con protagonizar su propia comedia de televisión. Si bien el grupo fue creado para estos efectos, lo cierto es que Nesmith, Micky Dolenz, Peter Tork y Brit Davy Jones tomaron el control total de su música.

“Éramos niños con nuestro propio gusto musical y éramos más felices interpretando las canciones que nos gustaban, y/o escribimos, que las canciones que nos entregaron”, expresó Nesmith a Rolling Stone en 2012.

Michael Nesmith, cofundador de The Monkees, también compuso canciones como “Mary, Mary”, “Circle Sky”, “Listen to the Band” y “The Girl I Knew Somewhere”.

Cabe señalar que el fallecido cantante realizó hasta hace un mes una gira con Micky Dolenz. Ahora este último es el único sobreviviente de The Monkees.