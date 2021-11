Murió querido músico fundador y exvocalista del grupo de reggae británico UB40

Terence Wilson, más conocido por su nombre artístico Astro, falleció este sábado a los 64 años tras atravesar por una breve enfermedad, según indicaron fuentes cercanas.

El miembro fundador del grupo de reggae británico UB40, famoso en la década de 1980 con éxitos como Red Red Wine y I Can’t Help Falling In Love, formó parte del grupo hasta 2013.

A través de la cuenta de Twitter de su banda actual, UB40 con Ali Campbell & Astro, explicaron que “estamos totalmente devastados por tener que decirles que nuestro amado Astro falleció hoy después de una breve enfermedad”.

“El mundo nunca volverá a ser el mismo sin él” agregaron.

Asimismo, desde la página solicitaron que “por favor respeten la privacidad de la familia en este momento increíblemente difícil”.

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.

We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy

— ALI CAMPBELL & ASTRO (@UB40) November 6, 2021