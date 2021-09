Con “Respect” de Aretha Franklin en el 1: Rolling Stone actualizó listado de las 500 mejores canciones de la historia

El nuevo ranking presentado por Rolling Stone fue construido a partir de 4.000 canciones recepcionadas por alguno de los 250 encargados de ejercer voto, incluyendo críticos, compositores y figuras de la industria musical.

Cabe destacar que las décadas de los 60, 70 y 80 se posicionaron como las favoritas, siendo Billie Eilish, con Bad Guy de 2019 (178), Ariana Grande, con Thank U, Next (137) y Lorde, con Royals en el puesto número 30 algunas de las destacadas.

“El resultado es una visión más amplia e inclusiva del pop, música que sigue reescribiendo su historia con cada latido“, indicó la revista sobre el ranking musical.

Rolling Stone first published its 500 Greatest Songs list in 2004, when the iPod was relatively new and Billie Eilish was three years old. Music has changed immeasurably since, so we remade the list from scratch. Here we present the all-new #RS500Songshttps://t.co/TwKwFA6DnP

— Rolling Stone (@RollingStone) September 15, 2021