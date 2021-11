“Honestamente, estoy devastado”: Travis Scott se refirió a los trágicos sucesos ocurridos en el Festival Astroworld

El rapero y productor Travis Scott emitió la primera declaración tras su presentación en el Festival Astroworld en Houston, donde al menos ocho personas murieron tras verse involucradas en una violenta “avalancha” humana.

A través de su cuenta de Instagram, el artista inició su relato confesando que “honestamente, estoy devastado“.

“De hecho, estamos trabajando en este momento para identificar a las familias y poder ayudarlas en este momento difícil“, agregó en las historias de la plataforma.

A partir de los hechos, algunos asistentes al concierto criticaron a los organizadores por no detener el espectáculo, incluso cuando las personas no respondían a los protocolos de reanimación cardiopulmonar, apuntando directamente al cantante. Sin embargo, fue el intérprete de SICKO MODE quien aclaró la situación.

“Cada vez que pude darme cuenta, ya sabes, cualquier cosa que esté sucediendo, simplemente detuve mi programa y los ayudé a conseguir la ayuda que necesitaban“.

La respuesta de la organización del festival Astroworld

“Nuestros corazones están con la familia del festival Astroworld esta noche, especialmente aquellos que perdimos y sus seres queridos“, indicaron los organizadores de Astroworld mediante un comunicado la jornada del sábado.

“Estamos enfocados en apoyar a los funcionarios locales como podamos” aclararon.

“Mis oraciones están con las familias y todos aquellos afectados por lo que sucedió en el Festival Astroworld“, compartió a través de su cuenta de Twitter el cantante. “El Departamento de Policía de Houston cuenta con todo mi apoyo mientras continúan investigando la trágica pérdida de vidas” agregó.