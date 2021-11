Al menos ocho muertos dejó avalancha humana durante concierto de Travis Scott

Una lamentable tragedia ocurrió durante la tarde de este viernes en la presentación de Travis Scott en el festival musical Astroworld, donde al menos ocho personas murieron y diversas resultaron múltiples heridas tras verse inmersos en una “embestida” humana.

“La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario”, indicó el vocero del cuerpo de bomberos local, Samuel Peña.

“Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida”, agregó haciendo referencia a lo ocurrido en el evento realizado en el NRG Park de Houston, EE.UU.

Según lo que indicó Peña, hasta el momento dentro de los casi 50 mil asistentes al evento, se identificaron a “ocho personas fallecidas y otras varias heridas”.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo

Según el medio local The Houston Chronicle, el cantante había interrumpido en diversas oportunidades su actuación, e incluso habría pedido al equipo de seguridad que comprobaran que las personas se encontraban bien.

Según lo que reveló la cadena KHOU 11 News Houston, el violento hecho se dio a eso de las 21 horas del viernes, momento en el que la multitud de gente comenzó a acercarse al frontis del escenario, justo en medio de la presentación de Travis Scott.

Por ahora, la policía de Houston se encuentra realizando labores de investigación para poder determinar las causas del incidente, utilizando las imágenes recopiladas por asistentes al estadio y registros del mismo recinto.

Bajo este contexto, la misma cadena local mencionada, informó que todos los conciertos del festival previstos para este sábado han sido cancelados.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU

— Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021