La cantante argentina Nicki Nicole hizo historia al presentarse en el Tiny Desk Concerts

La trapera argentina Nicki Nicole se presentó en el Tiny Desk (Home) Concerts, una serie de conciertos realizados por una radio norteamericana.

Con apenas 21 años la cantante rosarina ha logrado varios hitos importantes en poco tiempo de carrera, y en los últimos días sumó un registro más.

Hace un tiempo se presentó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, demostrando que la joven atraviesa un gran momento.

Esta vez se sumó a un selecto grupo de artistas que han realizado su show en la red estadounidense de radio NPR. Por este sitio han pasado Sting, Dua Lipa, Mac Miller, Coldplay, Harry Styles, Justin Bieber y Miley Cyrus, entre otros.

Desde el programa All Songs Considered definieron a Nicki como “una artista sin límites” y destacaron su talento señalando que “expresa una musicalidad más allá de su edad”.

Su participación en este espacio constó de 15 minutos donde interpretó seis de su más icónicos hits con versiones especiales para la ocasión.

Cabe mencionar que la argentina nos tiene acostumbrados a este tipo de presentaciones acústicas, con participaciones recordadas en los Premios Gardel o su paso por El Paredón.

Para este show en el Tiny Desk Concerts, Nicki Nicole cantó “Colocao”, “Mala Vida”, “Wapo Traketero”, “Parte de Mi”, “Freestyle” y “Baby”. La presentación se llevó a cabo con una banda haciendo música con varios instrumentos y voces.

Este importante paso en su carrera llega poco tiempo después del lanzamiento de “Parte de Mí“, un sencillo que en su videoclip incorpora videos caseros de su infancia.

Esta canción es, según reconoció la propia cantante, “el tema más personal que he grabado hasta la fecha. Lo escribí para alguien que ya no está con nosotros, pero quien me tocó profundamente“.

La trapera atraviesa un gran momento y parece no tener techo en su explosiva carrera. Revisa su reciente concierto a continuación: