Gepe y su versión de “Tu pirata soy yo” de Chayanne: “Desde muy chico lo escuché en la casa”

En Ciudadano ADN conversamos con el reconocido compositor nacional Gepe a raíz de su regreso a los shows en Santiago y también sobre sus covers a Chayanne y a Rosalía.

Gepe se presentará este 2 y 3 de octubre en el Teatro Municipal de Las Condes. Lo anterior en el marco de un ciclo de conciertos presenciales en donde también se presentarán otros artistas como Chancho en Piedra, Frank’s White Canvas, Electrodomésticos, Dulce y Agraz, Mariel Mariel, Pedro Piedra y Bronko Yote.

¿Cómo es el regreso a los escenarios para Gepe? Según el cantante, es algo “increíble”.

“Hemos tenido la oportunidad de tocar en dos lugares antes, en Coquimbo y en Punta Arenas, y ha sido emocionante, y raro ¿no? Está linda igual la cercanía y la energía, que por fin uno vuelve a tener al subirse al escenario, y me imagino que el público tiene al ir y sentir la energía del resto y de la banda que está tocando”, mencionó.

Re- imaginando a Chayanne

La pandemia no ha sido algo que haya frenado el hábito creativo de este compositor nacional. El encierro le brindó a Gepe un fruto bastante curioso, pero fascinante: una serie de versiones de canciones que le gustan, como “Tu pirata soy yo”, de Chayanne.

“Todo el mundo tiene presente a Chayanne. Me pasa que me aparece hasta en la sopa, en memes a estas alturas. Eso sí que es un personaje pop. Me encanta su energía, porque será un personaje súper pop, un artista festivalero, pero tiene un carisma súper bacán”, dijo el cantante, cuyo nombre real es Daniel Riveros.

En esa misma línea el músico nacional explicó que el hombre de “Torero” siempre ha estado presente en su vida.

“‘Tu pirata soy yo’ es el primer single que él sacó en su primer disco en el año 1984, y yo desde muy chico lo escuché en mi casa. Siempre fue una canción que anduvo dando vueltas y de alguna manera me salió guitarreándola en la casa. Como no había nada más que hacer que sacar canciones y grabar, bueno, la grabé”, relató.

Rosalía: Un clásico del futuro

De esa misma manera, Riveros grabó “Bagdad”, de Rosalía, cantante que él considera como “un clásico del futuro”.

“Va a ser un referente, un personaje que va a tener un grado de eternidad, como un hito”, planteó.

“Para mí era entretenido marcar esos dos como un pasado y un futuro que al mismo tiempo se entrelazan. Por mucho que la canción de Chayanne haya aparecido el 84 y la de Rosalía en 2018, hay una frescura que esas canciones tienen para mí que son absolutamente atemporales. Por eso me hizo sentido reunirlas”, añadió.