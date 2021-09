Drake suena fuerte en los “Billboard Hot 100”: rompió un histórico récord de The Beatles

El rapero Drake arrasa en el conteo ‘Billboard Hot 100’ e igualó un récord que llevaba más de medio siglo en manos de The Beatles.

El pasado 3 de septiembre, el canadiense estrenó su sexto disco, titulado “Certified Lover Boy“, teniendo un éxito más grande de lo que se esperaba. Las canciones de esta producción se instalaron rápidamente en los cinco primeros puestos del reconocido ranking “Hot 100” de los Billboard.

Este récord comercial fue instaurado en 1964 por la icónica banda británica The Beatles, ocupando el top 5 de los éxitos en Estados Unidos.

Según lo señalado por Billboard, ningún otro artista había podido igualar este registro en 57 años. Los temas que pusieron a los ‘Fab Four’ en lo alto fueron: “Please Please Me”, “I Want To Hold Your Hand”, “She Loves You”, “Twist And Shout” y “Can’t Buy Me Love”.

En el caso de Drake, las canciones que lo llevaron a lo más alto son:

“Way 2 Sexy”, junto a Future y Young Thug “Girls Want Girls”, con Lil Baby. “Fair Trade”, en colaboración con Travis Scott. “Champagne Poetry” “Knife Talk”, junto a 21 Savage y Project Pat.

Además, Drake cuenta con otros cuatro temas dentro del top 10 de los Billboard, demostrando que es un digno artista para igualar a The Beatles en los Billboard.

Puedes revisar la lista completa de los ‘Hot 100’ aquí y conocer cómo se va actualizando periódicamente, posicionando a artistas en nuevos lugares.