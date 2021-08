¡Histórica! Twitter celebró inédito récord latino de Paloma Mami en Estados Unidos

Paloma Mami es histórica. La artista chilena logró un inédito récord latino en Estados Unidos, al conseguir Disco de Oro por un álbum sin artistas invitados.

La chilena se convirtió en la primera artista latina en certificar esto gracias a Sueños de Dalí, producción que fue lanzada en 2021 luego de su irrupción mundial en 2018, cuando fue fichada por Sony Music Latin.

Una noticia que ella misma mostró en su cuenta de Instagram, donde compartió orgullosa su logro. “Gracias a todxs los que fueron parte de este proyecto”, dijo.

Y agregó: “a mis fanáticxs que me bancan no importa qué. Y a todxs que simplemente aprecian el arte y vieron mi visión. Me puse un reto y lo cumplí”.

Twitter se cuadró con Paloma Mami

Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales como Twitter explotaron en felicitaciones para la artista, que hace muy poco también congregó gran atención mundial gracias a su canción Que rico fuera junto a Ricky Martin.

Así, varios alabaron el logro de la intérprete de No te enamores, manifestando que era la mejor y que se merecía todo este éxito.

Paloma mami no necesito colgarse de ningún movimiento social, no necesita usar el movimiento "de mujeres".

No necesito más que su talento Y

En tanto, no faltaron los que se acordaron una vez más del polémico paso por Rojo de la joven, programa que abandonó en el año 2018 tras llevarse varias críticas.

A mi gusta algunas canciones de Paloma Mami. No soy fan ni nada pero reconozco que sus canciones están dentro de mis playlist. 😎 Y me alegra que haya logrado récord. Lástima que en Chile como siempre solo saben criticar. Vengan de uno!

No me cae bien Paloma Mami, tampoco soy fan de su música, pero weoooon q me encanta como le cerró la boca a todos esos agrandados de mierda de rojo jajajaja cómo debe de arderle la raja por sus logros! pic.twitter.com/nd36o49cD4 — Nicole Paredes (@nicolee_PL) August 25, 2021

De esta forma, Paloma Mami se llevó puro amor en redes sociales tras un logro que ningún otro artista, ni chileno, ni latino, había conseguido hasta ahora.