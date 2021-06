Courtney Love acusó a Olivia Rodrigo de plagiar la portada de uno de sus discos

Una nueva polémica musical tiene como protagonistas a Courtney Love y Olivia Rodrigo, dos cantantes que pertenecen a distintas generaciones, pero que están unidas —supuestamente— por la portada de un disco.

La vocalista de Hole acusó a la joven artista del presunto plagio de la portada del álbum Live Through This, que la banda de grunge lanzó en 1994. Según Love, hay similitudes entre la fotografía promocional de la intérprete de “Drivers License” y la carátula.

¿Cuál es el parecido? En la imagen de Rodrigo, perteneciente a su disco Sour, ella aparece con una corona, sosteniendo un ramo de flores y con una lágrima negra rodando en su mejilla.

En tanto, en la portada del disco de Hole, Courtney Love también aparece con una tiara, un ramo de flores y ambos ojos con lágrimas entintadas de máscara de pestañas, aunque el plano de la fotografía es más cerrado.

“Encuentra la diferencia“, publicó la viuda de Kurt Cobain en sus cuentas de Instagram y Facebook, en el que incluyó un arroba a Olivia Rodrigo. Muchos pensaron que fue un ataque contra la joven, duda que despejó un comentario respondió a uno de sus seguidores.

“Ella no preguntó. Así que un poco de ambos. Me gustan los modales“, sostuvo Courtney Love. “Fue grosero de su parte, y también Geffen (el sello de Olivia Rodrigo) por no preguntarme a mí ni a Ellen von Unwerth (fotógrafa de la portada) para recrear su colaboración. Ha sucedido durante toda la carrera, no me importa, pero los modales son modales“, aseveró en otro comentario.