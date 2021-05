Bob Dylan cumple 80 años este lunes: “Será alguien a quien lo van a escuchar en 100 años más”

Hoy se cumplen 80 años de un hombre humilde que tiene una historia que pasea desde el folk, hasta ser un premio Nobel de literatura. Un hombre con una cantidad de aventuras y de seguidores inigualables: Bob Dylan.

A raíz de esto, en el Ciudadano ADN conversamos con el periodista y productor musical Tabaré Couto, quien aseguró que “creo que mas allá del aniversario, es importante resaltar la magnitud de la obra de Dylan”.

“Es lo mas relevante. es un tipo muy esquivo con mas de 50 años de carrera con muchas obras magníficas y caídas”, aseguró el experto, quien además aprovechó de mencionar la cualidad contradictoria que lo hace ser un personaje aún más fascinante.

“Es un hombre que puede hacer un disco donde marca un cierre de carrera, en donde con una canción repasa la historia de la historia de su país, y al día siguiente va al show de Jimmy Fallon a promocionar su marca de whisky, ‘Heaven’s Door'”, comentó Couto.

Cuando le preguntaron al entrevistado de qué manera puede adentrarse un joven a la amplia carrera de este icónico cantante popular, el periodista explicó que “primero hay que pensar que lo importante es tener tiempo para escucharlo. No hay que tratar de entenderlo sino que hay que dejarse llevar”.

“Yo empezaría por ‘Highway 61’ y por ‘Bringing It All Back Home’. Un día un amigo me pidió un disco y le presté Highway 61 y me dijo que ‘era bueno, pero muy ruidoso’, por ejemplo. Le diría a la gente joven que es alguien que los puede sorprender en su actitud y musicalidad, pero que sobretodo hay que darle tiempo”, señaló.

“Con el correr del tiempo quedará al lado de McCartney y de Lennon. Será alguien a quien lo van a escuchar dentro de 100 años más”, sentenció el periodista y productor musical.

Puedes escuchar la entrevista entera en el audio adjunto.